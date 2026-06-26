В администрации Зеленского ответили, на что придется пойти из-за демографического кризиса

Чтобы страна стала сверхдержавой, ей необходимо иметь значительное население. Это обязательное условие для того, дабы она была могущественной. Без него невозможно создать сильную экономику.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, сообщает 24 Канал. Он объяснил, какие меры необходимо принять нашему государству для улучшения демографической ситуации.

Смотрите также : Вместо мигрантов из Индии: в Украине нашли миллионы людей, которых можно вернуть на работу

Что должно сделать правительство для демографического роста?

Чем больше в стране население, тем выше у нее шансы на процветание экономики. По словам главы ОПУ, Украине необходимо будет возвращать своих граждан из-за рубежа и привлекать специалистов из разных уголков мира. Другого варианта, по мнению Буданова, не будет.

Нехватка рабочей силы уже ощущается сейчас, во время войны. Это очень серьезный вопрос. В 1995 – 1996 годах по телевидению показывали серию роликов под названием "Нас 52 миллиона". Речь шла об Украине. Сейчас нас значительно меньше, но если за 25 лет можно потерять значительную часть населения по разным причинам, то существует и обратная логика,

– убежден Буданов.

Он подчеркнул, что при создании необходимых условий улучшить демографическую ситуацию за относительно небольшой период вполне реально. По словам главы Офиса Президента, Украине предстоит работать над созданием благоприятного экономического климата и гарантий безопасности для людей, чтобы они чувствовали себя защищенными.

Размышляя о вероятных рисках после привлечения трудовых мигрантов в Украину, глава ОПУ отметил толерантность нашего государства и напомнил, что в нем сейчас живут представители многих национальных меньшинств с различными религиозными взглядами, к которым украинцы относятся с уважением.