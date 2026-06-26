На цьому наголосив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, передає 24 Канал. Він пояснив, до яких кроків треба буде вдатися нашій державі, аби покращити ситуацію з демографією.

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Що має зробити уряд для демографічного росту?

Чим більше в країні населення, тим більші шанси в неї на розквіт економіки. Зі слів очільника ОПУ, Україні необхідно буде повертати своїх громадян з-за кордону і залучати фахівців з різних куточків світу. Іншого варіанту, на погляд Буданова, не буде.

Нестача робочої сили вже є зараз під час війни. Це дуже серйозне питання. В 1995 – 1996 роках по телебаченню крутили серію роликів під назвою "Нас 52 мільйони". Це було про Україну. Зараз нас значно менше, але якщо можна за 25 років втратити велику кількість населення з різних причин, то існує і зворотна логіка,

– переконаний Буданов.

Він підкреслив, що при створенні необхідних умов покращити демографічну ситуацію за відносно невеликий період цілком реально. Зі слів керівника Офісу Президента, Україні треба буде працювати над створенням сприятливого економічного клімату і гарантіями безпеки для людей, аби вони відчували себе захищеними.

Розмірковуючи над ймовірними ризиками після залучення трудових мігрантів до України, очільник ОПУ зауважив на толерантності нашої держави й нагадав, що в ній наразі живуть представники багатьох нацменшин, з різними релігійними поглядами, до яких українці ставляться з повагою.