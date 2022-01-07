Демократическая и стабильная Украина не может быть угрозой России, – Столтенберг

НАТО заявляет, что Украина не может угрожать России. Если кто-то делает такие заявления, то это ложь.

Демократическая и стабильная Украина не может быть угрозой хотя бы кому-то. Об этом заявил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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НАТО пообещало поддержку Украине

По словам Столтенберга, именно это является причиной того, что НАТО с радостью является партнером суверенного государства.

В то же время он заявил, что организация готова обеспечить наше государство такой поддержкой, какую только может дать государству, что не входит в Альянс.

Демократическая и стабильная Украина не может быть угрозой хотя бы кому-то, поэтому НАТО с радостью является партнером суверенной страны. Альянс готов оказать такую поддержку, которую может оказать не союзнику члену-НАТО,

– сказал Столтенберг.

Позиция НАТО по Украине

Первое в 2022 году заседание глав оборонных ведомств стран НАТО запланировано на 12 – 13 января. Украина и Грузия – в списке приглашенных.

Главы МИД НАТО в пятницу, 7 января, провели срочное заседание. Политики призвали Россию к деэскалации и диалогу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что любая последующая агрессия против Украины будет дорого стоить России. В то же время он подчеркнул, что союзники делают все для того, чтобы найти политический путь вперед.

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