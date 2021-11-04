Демонстрирует чудо политического выживания, – Фесенко о Шмыгале и его конкурентах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль защищает свои интересы внутри правительства. Он видит потенциальных конкурентов.

Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сказал политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что риски отставки для Шмыгаля могут возникнуть в 2022 году.

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"Здесь тоже специфическая закономерность. Когда говорят о каком-то премьере, что он слаб и долго не протянет, что через несколько месяцев или год его уволят, но человек держится. Такая история была с Гройсманом. Каждый год предсказывали, но он продержался более 3 лет. Он по сроку пребывания в должности второй после Азарова", – рассказал Фесенко.

Шмыгаль в нынешних условиях демонстрирует чудеса политического выживания. Как минимум, до конца 2021 года он точно продержится, но риски этой зимы будут и для него достаточно серьезные,

– добавил он.

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