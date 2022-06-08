Деморализованные российские десантники после отказа воевать возвращаются в Россию, – Генштаб

Российские десантники продолжают нести потери и терять желание воевать. Они отказываются продолжать участвовать в "спецоперации" и возвращаются в Россию.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба от 8 июня. В ведомстве отмечают, что десантники отказываются продолжать воевать в Луганской области.

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Деморализованные российские десантники уезжают домой

Некоторые российские военные продолжают терять всякую мотивацию воевать в Украине. Так, подразделения из состава 106 и 76 воздушно-десантной дивизии армии России уже отказались участвовать в боевых действиях. И теперь они уезжают домой из Луганской области.

И неудивительно, ведь ежедневно наши военные доблестно и мужественно противостоят врагу. Только за прошедшие сутки как на Донецком, так и на Луганском направлениях удалось отразить 11 атак российских захватчиков.

В результате оккупанты потеряли три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать автомобилей, а также три склада с боеприпасами. Кроме того, подразделения ПВО сбили два БПЛА типа "Орлан-10".



Сейчас горячее на фронте на Донбассе / Карта liveuamap

На тот свет отправили более 31 тысячи кафиров

В общем, потери врага с начала полномасштабного вторжения поражают. Нашим защитникам и защитницам уже удалось отправить в ад 31 360 бойцов .

Что же касается техники кафиров, то ее тоже изрядно превращают в металлолом. В армии России уже не досчитаются 1390 танков, 3416 боевых бронированных машин, 694 артиллерийских систем, 207 реактивных систем залпового огня, 96 средств ПВО, 2405 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 53 единицы специальной техники.

На оснащении российских захватчиков также на 212 самолетов, 177 вертолетов, 553 БпЛА оперативно-тактического уровня, 125 крылатых ракет и 13 судов меньше.

Напоминаем, что в планах россиян выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Кроме того, они все еще стремятся сохранить сухопутный доступ к временно оккупированному полуострову Крым.

Именно поэтому русские захватчики пытаются всеми возможными силами захватить Северодонецк и пойти дальше. Напомним, что в городе продолжают продолжаться бои, а ситуация в нем меняется почти каждый час.

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