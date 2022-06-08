Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабі від 8 червня. У відомстві зазначають, що десантники відмовляються продовжувати воювати на Луганщині.

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Деморалізовані російські десантники їдуть додому

Деякі російські військові продовжують втрачати будь-яку мотивацію воювати в Україні. Так, підрозділи зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантної дивізії армії Росії вже відмовились брати участь у бойових діях. І тепер вони їдуть додому з Луганської області.

Воно й не дивно, адже щоденно наші військові доблесно та мужньо протистоять ворогові. Лише упродовж минулої доби як на Донецькому, так і на Луганському напрямках вдалось відбити 11 атак російських загарбників.

Внаслідок цього окупанти втратили три танки, п'ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять автомобілів, а також три склади з боєприпасами. Крім того, підрозділи ППО збили два БпЛА типу "Орлан-10".



Зараз найгарячіше на фронті на Донбасі / Карта liveuamap

На той світ відправили понад 31 тисячу окупантів

Загалом втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення вражають. Нашим захисникам і захисницям уже вдалось відправити до пекла 31 360 бійців.

Що ж стосується техніки окупантів, то її теж добряче перетворюють на брухт. У армії Росії вже не дорахуються 1390 танків, 3416 бойових броньованих машин, 694 артилерійських систем, 207 реактивних систем залпового вогню, 96 засобів ППО, 2405 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, а також 53 одиниці спеціальної техніки.

На оснащенні російських загарбників також на 212 літаків, 177 гелікоптерів, 553 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 125 крилатих ракет і 13 суден менше.

Нагадуємо, що у планах росіян – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Крім того, вони все ще прагнуть зберегти сухопутний доступ до тимчасово окупованого півострова Крим.

Саме тому російські загарбники намагаються всіма можливими силами захопити Сєвєродонецьк і піти далі. Нагадаємо, що у місті продовжують точитись бої, а ситуація у ньому змінюється ледь не щогодини.

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