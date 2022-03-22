"Деморализованный, голодный, просил есть": возле Кривого Рога поймали очередного орка
22 марта 2022 , 02:01Читати новину українською
Источник:фейсбук Николая Лукашука
В Кривом Роге поймали русского орка. Правда, он был с паспортом псевдореспублики в Донецкой области.
Сам предатель родом из Горловки. Он воевал на стороне оккупантов. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук.
Интересно Ангар вместо морга: куда и как транспортируют тела оккупантов на территории Гомеля
Оккупант был деморализован. Он просил есть. Так он и попал в плен.
Неподалеку от Кривого Рога взят в плен один орк. Уроженец Горловки, имеет паспорт "ДНР". Деморализованный, голодный, просил есть. Это все, что нужно знать о "второй армии мира",
– заявил Лукашук.
К теме – орки хвастаются мародерством: смотрите видео