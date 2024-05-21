Невероятные поздравления с Днем ангела Елены: стихи, проза и картинки
Сегодня, 21 мая, по новоюлианскому календарю Елены празднуют свои именины. Ведь в этот день почитается память царицы Елены, матери равноапостольного царя Константина. Праздник раньше приходился на 3 июня.
Имя Елена довольно популярно в Украине. С греческого языка оно переводится как "солнечный луч" или "солнечный свет". По случаю именин LifeStyle 24 подготовил красивые поздравления в прозе, стихах и картинках.
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День ангела Елены: поздравления в стихах и картинках
Веселись, адже сьогодні твій день!
Радій, адже ангел тебе вберігає!
Щастя й радість тобі дарує лишень,
Тож біда тебе не підстерігає.
Отримуй натхнення від кожної миті,
Удачу свою лови сміливо за хвіст,
Мрій про найбільші скарби у світі,
Роби лише те, до чого маєш хист.
***
Сьогодні, Оленко, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-шкряботушка
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.
***
Святкує ангел там, поміж зірок,
Сьогодні свято гарне і шалене.
А ми вітаємо нині всіх жінок
З прекрасним, гарним іменем – Олена.
Хай ангел захищає від тривог
Від лиха і біди оберігає.
Хай щастя шле всемилостивий Бог,
І завжди у житті допомагає!
***
З Днем ангела тебе, Олено,
Від щирого серця вітаю,
Добра, удачі й кохання
Від щирого серця бажаю.
Нехай крилом закриє ангел
Від бід, проблем і від образ,
Нехай тобі твій ангел-покровитель
Дарує захист і вдень, і в нічний час.
***
З Днем ангела ми спішимо вітати,
Хай ангел несе вам достаток до хати,
Для тіла – здоров’я, для серця – кохання,
Хай справдяться мрії, думки та бажання,
Шановна Олено, у день цей прекрасний.
Бажаємо радості, ніжності й щастя!
День ангела Елены: поздравления в прозе и картинках
Привет, Елена, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю безграничной радости, огромного счастья и невероятного успеха во всех начинаниях. Пусть твой ангел-хранитель всегда шагает рядом и оберегает!
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Поздравляю с Днем ангела, Елена! Пусть сегодняшние именины принесут в твою жизнь новые светлые страницы, полные радости и любви. Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и вдохновения для достижения всех поставленных целей!
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С именинами тебя, Леночка! Пусть этот день будет ярким, неповторимым и незабываемым, а все твои мечты сбываются быстрее. Желаю гармонии и спокойствия в жизни, а самое главное – мирного неба над головой!
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С праздником, родная! Пусть ангел в этот день принесет тебе много радости, вдохновения, веры в себя и собственные силы. Желаю, чтобы каждый момент сегодняшнего праздника был полон тепла и любви!
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С Днем ангела, Елена! Желаю, чтобы ты чувствовала только яркие эмоции в жизни, а тепло и уют всегда царили в сердце. Пусть каждый твой шаг к заветным целям будет наполнен легкостью, мотивацией и силами!