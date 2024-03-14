Как общество должно ответить на жертвенность добровольцев

Доброволец – тот, кто для общего блага готов совершить волевой поступок. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Любовь – фундамент поступков добровольца

Десять лет назад между обгоревшими баррикадами Майдана Достоинства появились первые сотни добровольцев.

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Они понимали угрозу народу и государству, которая уже проявилась в подразделениях российской армии, что начали аннексию Крыма. Они взяли на себя ответственность. Они хотели защитить своих родных, свою землю, свое государство. Они руководствовались любовью. Потому что только любовь может стать фундаментом поступков добровольца – того, кто без принуждения готов рисковать собственной жизнью в интересах других.

24 февраля 2022 года появились уже не сотни, а сотни тысяч добровольцев. Они стояли днями в очередях в ТЦК. Они искали возможностей присоединиться к подразделениям, которые будут давать отпор врагу. Они брали на себя ответственность противостоять врагу, который атаковал при поддержке бронетехники, пушек, РСЗО, авиации, ракет.

Не изменилась их мотивация – защита родных, земли и государства. И руководила ими также любовь. Потому что только любовь дает силу выходить в первый бой с автоматом, который ты взял с прицепа грузовика на окраинах родного города.

Как лучше всего поблагодарить добровольцев

Сегодня будет звучать много слов благодарности сотням тысяч украинских добровольцев. И это заслуженно. И это нужно. Но почему не создать такие условия, чтобы Днем добровольца был каждый день?

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Возможно, вместо миллионов слов "спасибо добровольцам", сделать так, чтобы добровольцы чувствовали эту благодарность, воплощенную в действиях? Например, попробовать реформировать ВВК и МСЭК, чтобы раненые получали услуги и заботу, а не унижение и пренебрежение. Или усовершенствовать процесс мобилизации и прохождения службы, чтобы те, кто стали добровольцами в первые дни большой войны, смогли отдохнуть и восстановиться. Или превратить наши города в пространства благодарности добровольцам. Чтобы ранения и инвалидность не становились приговором, для тех кто хочет гулять, посещать кино и театры, бывать в кафе или торговых центрах.

Именно любовь и благодарность, воплощена в действиях, в государственных и местных политиках, в стандартах и принципах, может быть адекватным ответом общества на поступок добровольцев.

Среди украинских добровольцев множество женщин, которые не колеблясь также пошли защищать всех нас. У добровольцев нет пола, у них есть твердый характер и любовь к стране. Когда хотя бы эти две черты будут у нашего народа, тогда наша армия станет полностью добровольной, и не будет возникать вопросов о мобилизации.

Тогда вопрос завершения войны будет стоять первым, потому что доброволец руководствуется принципами пользы своему государству и народу.

Тогда не только в лозунгах и датах мы будем показывать свое единство, мы истинно станем едины!