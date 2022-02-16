День единения, Alina Pash не едет на Евровидение: главные новости 16 февраля

В Украине отмечают День единения. Певица Alina Pash не поедет на Евровидение. Владимир Зеленский расширил санкции СНБО против Шария и Гужвы. Наше государство отразило величайшую в своей истории кибератаку. Александр Абраменко получил серебряную медаль Олимпиады-2022. Таковы были главные новости 16 февраля.

Важнейшие новости Украины и мира сегодня:

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Украина отмечает День единения

Источник: 24 канал

Президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. Торжественные мероприятия прошли по всем уголкам Украины. В то же время, состоялся общенациональный телевизионный марафон.

По случаю праздника глава государства обратился к украинцам и заверил, что ситуация – под контролем.

Мы не отступим и не уступим. Нас объединяет ваша сила, воля, твердость и несгибаемость, мужество и мудрость. Нас объединяет все эти 8 лет и особенно сейчас. Нас не пугают прогнозы, люди, враги. Нас не пугают никакие даты, потому что мы будем себя защищать,

– подчеркнул политик.

"Уважаемые воины, которые сейчас смотрят на нас с неба, потому что отдали за родную землю свою жизнь, вы с нами. Вы настоящие легенды", – подчеркнул он. Далее поблагодарил послов и дипломатов иностранных государств и руководителей международных организаций, которые остаются в Украине, несмотря на угрозу.

Президент также обратился к:

медикам, волонтерам и капелланам, которые лечат, помогают и молятся за украинских воинов;

журналистам, которые сохранили свое лицо и не сеяли панику;

украинцам, которые сохранили холодную голову, а значит и покой;

политикам, которые ради нацбезопасности стали государственными деятелями, а не беглецами.

Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины крепкие Вооруженные силы, прекрасные дипломатические, волонтерские силы и силы национального сопротивления.

Мы построим мирную и счастливую Украину вместе. Мы спокойны, мы ведь вместе. Сильные, ведь вместе. Мы украинцы – и потому мы вместе,

– подытожил глава государства.

В День единения в Украине начался общенациональный телемарафон "UAвместе". Он начался с приветствия Владимира Зеленского.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Мы выстоим, – командующий Объединенными силами

Командующий Объединенными силами Александр Павлюк подчеркнул, что только благодаря единству украинская армия уже восьмой год сдерживает врага. Он поблагодарил украинцев, которые как в 2014-м, так и сейчас готовы отдать все, чтобы наши ВСУ выстояли.

Мы не только сдерживаем агрессора, но и развиваемся, становимся сильнее. Каждый день мы чувствуем помощь всего украинского народа. Каждый день нас поддерживают, обеспечивают и верят. Спасибо за это, мы выстоим,

– подчеркнул офицер.

Генерал-лейтенант отметил, что Вооруженные силы 2022 года кардинально отличаются от ранее существовавших. Сейчас наши бойцы подготовлены, мотивированы, хорошо оснащены.

"Основная наша сила в единстве и вере, что мы не можем предать наших родных и близких. Мы до конца будем защищать будущее наших родных и детей. Верьте Украине и ВСУ и мы победим", – добавил он.

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Марафон единения: смотрите видео

Alina Pash не едет на Евровидение

Источник: инстаграм Alina Pash

Alina Pash не будет представлять Украину на Евровидении-2022 в итальянском Турине. Выяснилось, что справка от пограничников о поездке певицы во временно оккупированный Крым – подделка.

Исполнительница убеждает, что сама решила отказаться от победы в Национальном отборе.

Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль,

– отметила она.

Команда Alina Pash уже связалась с Общественным вещателем и подписала все необходимые документы.

Зеленский расширил санкции против Шария

Пока неизвестно, кто представит Украину на конкурсе Евровидение-2022. Уже 18 февраля на очередном заседании Общественного примут соответствующее решение.

Источник: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о расширении санкционного списка СНБО, согласно которому против Анатолия Шария и Игоря Гужвы ужесточили ограничения.

Следовательно на 3 года расширили санкции против Шария и его жены Ольги. Под расширенный список попали Алла Бондаренко, Игорь Гужва, Анна Солнцева, Любовь Лукашина.

На такой же срок ужесточили ограничения против тех, кто сотрудничает с оккупационными администрациями:

Вадим Ляшенко – работает в "министерстве" боевиков на оккупированной территории Донбасса;

Наталья Коваленко – член так называемой "территориальной избирательной комиссии" в Крыму;

Юлия Рыбакова – член "ТИК" в оккупированном Крыму;

Александра Осетрова – член "ТИК" в оккупированном Крыму.

Против них предусмотрены следующие меры:

блокировка активов;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование лицензий;

запрет участия в приватизации;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

лишение государственных наград Украины, других форм отличия;

Также санкции ужесточили против информагентства Шариив, ООО "Маджери", "Смарт медиасеть", "Ласмак" и компании ALPHA BRAVO AVIATION LLC.

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Больше о санкциях против Шария здесь: смотрите видео

Крупнейшая в истории Украины кибератака

Источник: Минцифры

Михаил Федоров заявил, что 15 февраля Украина отразила крупнейшую в истории страны DDoS-атаку. Она была направлена на:

банковский сектор;

официальные сайты органов власти;

энергетический блок;

портал "Дия".

Такие атаки стоят миллионы долларов, но мы смогли их отбить. Ключевая цель атак – посеять панику среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в стране. Фактически это был масштабный стресс-тест, который Украина выдержала,

– сказал министр.

"Сейчас все ресурсы работают стабильно. Совместно с коллегами мы мониторили ситуацию, оперативно реагировали и оказывали поддержку всем секторам. Вчерашняя атака – новый вызов для Украины. К ним мы должны быть готовы вместе – и государство, и бизнес, и граждане", – продолжи он.

Атаки шли из нескольких стран

Глава Министерства цифровой трансформации указал, что атаки шли из нескольких стран.

Мы строим цифровое государство в условиях, когда на киберфронте идет постоянная борьба против Украины,

– сказал Михаил Федеоров.

Также министр анонсировал первые масштабные киберучения. Они состоятся через несколько месяцев и будут направлены на то, чтобы усилить киберустойчивость государства при любых сценариях.

Украина не понесла никаких экономических потерь

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демидюк проинформировал, что кибератаку на Украину вечером 15 февраля совершили ради влияния на население.

Потерь финансовой части у нас не было никаких. Фактически эту DDoS-атаку мы классифицируем как информационно-психологическую атаку,

– добавил он.

Федоров о кибератаке 15 февраля: смотрите видео

Абраменко завоевал серебро Олимпиады-2022

Источник: 24 канал

Александр Абраменко стал автором первой награды Украины на зимних Олимпийских играх. Он завоевал серебро в фристайле, выполнив тройное сальто с пятью винтами.

Украинец получил за свой прыжок 116.50 балла. Эта награда стала второй для Александра Абраменко на уровне Олимпиады. В 2018 году он поднялся на самую высокую ступеньку пьедестала.



Александр Абраменко завоевал серебро Олимпиады-2022 / Фото Getty Images