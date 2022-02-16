День единения, Alina Pash не едет на Евровидение: главные новости 16 февраля
В Украине отмечают День единения. Певица Alina Pash не поедет на Евровидение. Владимир Зеленский расширил санкции СНБО против Шария и Гужвы. Наше государство отразило величайшую в своей истории кибератаку. Александр Абраменко получил серебряную медаль Олимпиады-2022. Таковы были главные новости 16 февраля.
Важнейшие новости Украины и мира сегодня:
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Украина отмечает День единения
Источник: 24 канал
Президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. Торжественные мероприятия прошли по всем уголкам Украины. В то же время, состоялся общенациональный телевизионный марафон.
По случаю праздника глава государства обратился к украинцам и заверил, что ситуация – под контролем.
Мы не отступим и не уступим. Нас объединяет ваша сила, воля, твердость и несгибаемость, мужество и мудрость. Нас объединяет все эти 8 лет и особенно сейчас. Нас не пугают прогнозы, люди, враги. Нас не пугают никакие даты, потому что мы будем себя защищать,
– подчеркнул политик.
"Уважаемые воины, которые сейчас смотрят на нас с неба, потому что отдали за родную землю свою жизнь, вы с нами. Вы настоящие легенды", – подчеркнул он. Далее поблагодарил послов и дипломатов иностранных государств и руководителей международных организаций, которые остаются в Украине, несмотря на угрозу.
Президент также обратился к:
- медикам, волонтерам и капелланам, которые лечат, помогают и молятся за украинских воинов;
- журналистам, которые сохранили свое лицо и не сеяли панику;
- украинцам, которые сохранили холодную голову, а значит и покой;
- политикам, которые ради нацбезопасности стали государственными деятелями, а не беглецами.
Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины крепкие Вооруженные силы, прекрасные дипломатические, волонтерские силы и силы национального сопротивления.
Мы построим мирную и счастливую Украину вместе. Мы спокойны, мы ведь вместе. Сильные, ведь вместе. Мы украинцы – и потому мы вместе,
– подытожил глава государства.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео
Мы выстоим, – командующий Объединенными силами
Командующий Объединенными силами Александр Павлюк подчеркнул, что только благодаря единству украинская армия уже восьмой год сдерживает врага. Он поблагодарил украинцев, которые как в 2014-м, так и сейчас готовы отдать все, чтобы наши ВСУ выстояли.
Мы не только сдерживаем агрессора, но и развиваемся, становимся сильнее. Каждый день мы чувствуем помощь всего украинского народа. Каждый день нас поддерживают, обеспечивают и верят. Спасибо за это, мы выстоим,
– подчеркнул офицер.
Генерал-лейтенант отметил, что Вооруженные силы 2022 года кардинально отличаются от ранее существовавших. Сейчас наши бойцы подготовлены, мотивированы, хорошо оснащены.
"Основная наша сила в единстве и вере, что мы не можем предать наших родных и близких. Мы до конца будем защищать будущее наших родных и детей. Верьте Украине и ВСУ и мы победим", – добавил он.
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Марафон единения: смотрите видео
Alina Pash не едет на Евровидение
Источник: инстаграм Alina Pash
Alina Pash не будет представлять Украину на Евровидении-2022 в итальянском Турине. Выяснилось, что справка от пограничников о поездке певицы во временно оккупированный Крым – подделка.
Исполнительница убеждает, что сама решила отказаться от победы в Национальном отборе.
Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль,
– отметила она.
Команда Alina Pash уже связалась с Общественным вещателем и подписала все необходимые документы.Важно! Пока неизвестно, кто представит Украину на конкурсе Евровидение-2022. Уже 18 февраля на очередном заседании Общественного примут соответствующее решение.
Зеленский расширил санкции против Шария
Источник: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский подписал указ о расширении санкционного списка СНБО, согласно которому против Анатолия Шария и Игоря Гужвы ужесточили ограничения.
Следовательно на 3 года расширили санкции против Шария и его жены Ольги. Под расширенный список попали Алла Бондаренко, Игорь Гужва, Анна Солнцева, Любовь Лукашина.
На такой же срок ужесточили ограничения против тех, кто сотрудничает с оккупационными администрациями:
- Вадим Ляшенко – работает в "министерстве" боевиков на оккупированной территории Донбасса;
- Наталья Коваленко – член так называемой "территориальной избирательной комиссии" в Крыму;
- Юлия Рыбакова – член "ТИК" в оккупированном Крыму;
- Александра Осетрова – член "ТИК" в оккупированном Крыму.
Против них предусмотрены следующие меры:
- блокировка активов;
- ограничение торговых операций;
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование лицензий;
- запрет участия в приватизации;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- лишение государственных наград Украины, других форм отличия;
Также санкции ужесточили против информагентства Шариив, ООО "Маджери", "Смарт медиасеть", "Ласмак" и компании ALPHA BRAVO AVIATION LLC.
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Больше о санкциях против Шария здесь: смотрите видео
Крупнейшая в истории Украины кибератака
Источник: Минцифры
Михаил Федоров заявил, что 15 февраля Украина отразила крупнейшую в истории страны DDoS-атаку. Она была направлена на:
- банковский сектор;
- официальные сайты органов власти;
- энергетический блок;
- портал "Дия".
Такие атаки стоят миллионы долларов, но мы смогли их отбить. Ключевая цель атак – посеять панику среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в стране. Фактически это был масштабный стресс-тест, который Украина выдержала,
– сказал министр.
"Сейчас все ресурсы работают стабильно. Совместно с коллегами мы мониторили ситуацию, оперативно реагировали и оказывали поддержку всем секторам. Вчерашняя атака – новый вызов для Украины. К ним мы должны быть готовы вместе – и государство, и бизнес, и граждане", – продолжи он.
Атаки шли из нескольких стран
Глава Министерства цифровой трансформации указал, что атаки шли из нескольких стран.
Мы строим цифровое государство в условиях, когда на киберфронте идет постоянная борьба против Украины,
– сказал Михаил Федеоров.
Также министр анонсировал первые масштабные киберучения. Они состоятся через несколько месяцев и будут направлены на то, чтобы усилить киберустойчивость государства при любых сценариях.
Украина не понесла никаких экономических потерь
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демидюк проинформировал, что кибератаку на Украину вечером 15 февраля совершили ради влияния на население.
Потерь финансовой части у нас не было никаких. Фактически эту DDoS-атаку мы классифицируем как информационно-психологическую атаку,
– добавил он.
Федоров о кибератаке 15 февраля: смотрите видео
Абраменко завоевал серебро Олимпиады-2022
Источник: 24 канал
Александр Абраменко стал автором первой награды Украины на зимних Олимпийских играх. Он завоевал серебро в фристайле, выполнив тройное сальто с пятью винтами.
Украинец получил за свой прыжок 116.50 балла. Эта награда стала второй для Александра Абраменко на уровне Олимпиады. В 2018 году он поднялся на самую высокую ступеньку пьедестала.
Александр Абраменко завоевал серебро Олимпиады-2022 / Фото Getty Images