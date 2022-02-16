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Україна відзначає День єднання

Джерело: 24 канал

Президент Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання. Урочисті заходи пройшли в усіх куточках України. Водночас відбувся загальнонаціональний телевізійний марафон.

З нагоди свята глава держава звернувся до українців і запевнив, що ситуація – під контролем.

Ми не відступимось і не поступимося. Нас єднає ваша сила, воля, непохитність та незламність, мужність та мудрість. Нас єднає усі ці 8 років і особливо саме зараз. Нас не лякають жодні прогнози, люди, вороги. Нас не лякають жодні дати, бо ми будемо себе захищати,

– наголосив політик.

"Шановні воїни, що зараз дивляться на нас із неба, бо віддали за рідну землю своє життя, ви з нами. Ви справжні легенди", – наголосив він. Далі подякував послам і дипломатам іноземних держав і керівникам міжнародних організацій, які залишаються в Україні, попри загрозу.

Президент також звернувся до:

медиків, волонтерів та капеланів, які лікують, допомагають та моляться за українських воїнів;

журналістів, які зберегли своє обличчя й не сіяли паніку;

українців, які зберегли холодну голову, а отже й спокій;

політиків, які заради нацбезпеки стали державними діячами, а не втікачами.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна має міцні Збройні сили, прекрасні дипломатичні, волонтерські сили й сили національного спротиву.

Ми збудуємо мирну та щасливу Україну разом. Ми спокійні, адже ми разом. Сильні, адже разом. Ми українці – і тому ми разом,

– підсумував глава держави.

Зверніть увагу! У День єднання в Україні розпочався загальнонаціональний телемарафон "UAразом". Він розпочався із привітання Володимира Зеленського.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Ми вистоїмо, – командувач Об'єднаних сил

Командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк наголосив, що лише завдяки єдності українська армія вже восьмий рік стримує ворога. Він подякував українцям, які як у 2014, так і зараз готові віддати все, щоб наші ЗСУ вистояли.

Ми не тільки стримуємо агресора, але й розвиваємося, стаємо сильнішими. Щодня ми відчуваємо допомогу всього українського народу. Кожного дня нас підтримують, забезпечують та вірять. Дякуємо за це, ми вистоїмо,

– підкреслив офіцер.

Генерал-лейтенант зауважив, що Збройні сили 2022 року кардинально відрізняються від тих, що були раніше. Зараз наші бійці підготовлені, мотивовані, добре оснащені.

"Основна наша сила в єдності та вірі, що ми не можемо зрадити наших рідних і близьких. Ми до кінця будемо захищати майбутнє наших рідних і дітей. Вірте Україні та ЗСУ і ми переможемо", – додав він.

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Марафон єднання: дивіться відео

Alina Pash не їде на Євробачення

Джерело: інстаграм Alina Pash

Alina Pash не представлятиме Україну на Євробаченні-2022 в італійському Турині. З'ясувалось, що довідка від прикордонників про поїздку співачки у тимчасово окупований Крим – підробка.

Виконавиця переконує, що сама вирішила відмовитися від перемоги у Національному відборі.

Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль,

– зазначила вона.

Команда Alina Pash вже зв'язалась із Суспільним мовником і підписала всі необхідні документи.

Важливо! Наразі невідомо, хто представить Україну на конкурсі Євробачення-2022. Вже 18 лютого на черговому засіданні Суспільного схвалять відповідне рішення.

Зеленський розширив санкції проти Шарія

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про розширення санкційного переліку РНБО, згідно з яким проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви посилили обмеження.

Відтак на 3 роки розширили санкції проти Шарія та його дружини Ольги. Під розширений перелік потрапила Алла Бондаренко, Ігор Гужва, Ганна Солнцева, Любов Лукашина.

На такий же термін посилили обмеження проти тих, хто співпрацює з окупаційними адміністраціями:

Вадим Ляшенко – працює в "міністерстві" бойовиків на окупованій території Донбасі;

Наталя Коваленко – членкиня так званої "територіальної виборчої комісії" в Криму;

Юлія Рибакова – членкиня "ТВК" в окупованому Криму;

Олександра Осетрова – членкиня "ТВК" в окупованому Криму.

Проти них передбачені наступні заходи:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання ліцензій;

заборона участі у приватизації;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

Також санкції посилили проти інформагентства Шаріїв, ТОВ "Маджері", "Смарт медіамережа", "Ласмак" та компанія ALPHA BRAVO AVIATION LLC.

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Більше про санкції проти Шарія тут: дивіться відео

Найбільша в історії України кібератака

Джерело: Мінцифри

Михайло Федоров заявив, що 15 лютого Україна відбила найбільшу в історії країни DDoS-атаку. Вона була спрямована на:

банківський сектор;

офіційні сайти органів влади;

енергетичний блок;

портал "Дія".

Такі атаки коштують мільйони доларів, але ми змогли їх відбити. Ключова ціль атак – посіяти паніку серед українців і дестабілізувати ситуацію в країні. Фактично це був масштабний стрес-тест, який Україна витримала,

– сказав міністр.

"Зараз всі ресурси працюють стабільно. Спільно з колегами ми моніторили ситуацію, оперативно реагували та надавали підтримку всім секторам. Вчорашня атака – новий виклик для України. До них ми маємо бути готові спільно – і держава, і бізнес, і громадяни", – продовжив він.

Атаки йшли з кількох країн

Очільник Міністерства цифрової трансформації вказав, що атаки йшли з декількох країн.

Ми будуємо цифрову державу в умовах, коли на кіберфронті йде постійна боротьба проти України,

– сказав Михайло Федоров.

Також міністр анонсував перші масштабні кібернавчання. Вони відбудуться за кілька місяців і будуть спрямовані на те, посилити кіберстійкість держави за будь-яких сценаріїв.

Україна не зазнала жодних економічних втрат

Заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони Сергій Демидюк поінформував, що кібератаку на Україну ввечері 15 лютого здійснили заради впливу на населення.

Втрат фінансової частини у нас не було жодних. Фактично цю DdoS-атаку ми класифікуємо як інформаційно-психологічну атаку,

– додав він.

Федоров про кібератаку 15 лютого: дивіться відео

Абраменко здобув "срібло" Олімпіади-2022

Джерело: 24 канал

Олександр Абраменко став автором першої нагороди України на зимових Олімпійських іграх. Він здобув "срібло" у фристайлі, виконавши потрійне сальто з п'ятьма гвинтами.

Українець отримав за свій стрибок 116.50 балів. Ця нагорода стала другою для Олександра Абраменка на рівні Олімпіади. У 2018 році він піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу.



Олександр Абраменко здобув "срібло" Олімпіади-2022 / Фото Getty Images