Как 32 года назад в Верховную Раду занесли украинский флаг: исторические кадры

В Украине 23 августа отмечают День государственного флага. Впервые внесли сине-желтый флаг в здание Верховной Рады 32 года назад, когда наша страна обрела независимость.

Праздник Дня флага был начат в 2004 году Указом второго президента Украины Леонида Кучмы. Этот день выбрали неслучайно, ведь тогда впервые сине-желтое знамя появилось в сессионном зале ВР, передает 24 Канал.

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Исторические кадры внесения флага

Ровно 32 года назад в стены Верховной Рады внесли сине-желтый флаг – флаг Украины. Его несли Вячеслав Чорновил, Николай Поровский, Иван Заец, Ярослав Кендзер, Игорь Деркач, Владимир Крыжановский и другие депутаты. В настоящее время этот флаг хранится в музее Верховной Рады.

Исторические кадры, как в ВР внесли флаг Украины: смотрите видео

Интересно, что к 2004 году День флага праздновали 24 июля. Эта дата связана с тем, что в этот день 1990 над зданием администрации в Киеве взвился украинский флаг.

К слову, в 2009 году Виктор Ющенко, в то время действующий президент, внес изменения в Указ Кучмы и ввел традицию – ежегодно 23 августа по всей Украине должны проводить официальную церемонию поднятия сине-желтого флага по случаю Дня флага.

У Совета провели традиционную церемонию

В среду, 23 августа 2023 года, у стен Верховной Рады провели традиционную официальную церемонию по случаю Дня Государственного флага. Председатель ВР Руслан Стефанчук подчеркнул, что при любых условиях важно не нарушать зародившуюся десятки лет назад традиции.

Важно не нарушать эту традицию, чтобы всегда и на много лет вперед здесь и во всей Украине развевался только наш, сине-желтый флаг,

– заявил Стефанчук.

Над зданием ВР подняли флаг Украины: смотрите видео

Мероприятия по случаю Дня флага возле Рады / Фото Верховной Рады