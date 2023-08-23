Свято Дня прапора було започатковане у 2004 році Указом другого президента України Леоніда Кучми. Цей день обрали невипадково, адже тоді вперше синьо-жовтий стяг з'явився у сесійній залі ВР, передає 24 Канал.

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Історичні кадри внесення прапора

Рівно 32 роки тому до стін Верховної Ради внесли синьо-жовтий стяг – прапор України. Його несли В'ячеслав Чорновіл, Микола Поровський, Іван Заєць, Ярослав Кендзьор, Ігор Деркач, Володимир Крижанівський та інші депутати. Нині цей прапор зберігається у музеї Верховної Ради.

Історичні кадри, як у ВР внесли прапор України: дивіться відео

Цікаво, що до 2004 року День прапора святкували 24 липня. Ця дата пов'язана з тим, що у цей день 1990 року над будівлею адміністрації у Києві замайорів український прапор.

До слова, у 2009 році Віктор Ющенко, який на той час був чинним президентом, вніс зміни до Указу Кучми й запровадив традицію – щороку 23 серпня по всій Україні мають проводити офіційну церемонію підняття синьо-жовтого стяга з нагоди Дня прапора.

Біля Ради провели традиційну церемонію

У середу, 23 серпня 2023 року, біля стін Верховної Ради провели традиційну офіційну церемонію з нагоди Дня Державного прапора. Голова ВР Руслан Стефанчук наголосив, що за будь-яких умов важливо не порушувати традиції, яка зародилася десятки років тому.

Важливо не порушувати цю традицію, аби завжди й на багато років уперед тут і в усій Україні майорів лише наш, синьо-жовтий стяг,

– заявив Стефанчук.

Над будівлею ВР підняли прапор України: дивіться відео

Заходи з нагоди Дня прапора біля Ради / Фото Верховної Ради