Флаг родины: Крымскотатарский флаг как символ борьбы с оккупантами

26 июня в Украине и многих странах мира отмечают День крымскотатарского флага. Голубое полотнище с золотой тарак-тамгой сейчас не только национальный символ коренного народа Крыма, но и олицетворение борьбы с российскими оккупантами.

История крымскотатарского флага

Крымскотатарский флаг илимавы кок-байрак (дословно – голубой флаг) представляет собой голубое полотно с золотой тарак-тамгой в левом углу. Этот цвет и герб имеют давние исторические обоснования.

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Голубой цвет (мавы кок) – у тюркских народов является символом неба. Небо (Тенгри) почиталось как верховное божество еще с доисламских времен – отголосок этого остался и в наши дни.

Тарак-Тамга (дословно – герб-гребень) – также древний символ тюрков и также связан с небесным богом Тенгри. По одной из версий, модифицированной тамгой является трезубец – герб современной Украины и символ княжеской власти времен средневекового Киевского государства.

История флага:

Тарак-Тамга была символом династии крымских ханов – Гиреев или Гираев. Гиреи в середине 15 века откололись от Золотой Орды и основали собственное государство в Крыму, которое на несколько веков стало мощной силой в регионе.

Почему день крымскотатарского флага отмечают 26 июня

В конце 18 века Российская империя захватила Крым и сделала его своей частью. В 1917 году, когда империя развалилась, национальные силы в Крыму сплотились вокруг голубого флага. Он стал символом борьбы крымских татар за независимость.

В ноябре 1917 года Первый Курултай кырымлы объявил мавы кок-байрак своим национальным символом. После большевистской оккупации национальный флаг крымских татар оказался вне закона, многие активисты подверглись репрессиям.

В годы Второй мировой советская власть прибегла к геноциду крымчаков и лишила их родины, но крымские татары не отреклись от своей истории и своих символов.

26 июня 1991 года в Симферополе под голубым флагом собрался Второй Курултай крымскотатарского народа. Тогда же кырымлы официально признали мавы кок-байрак своим национальным символом и призвали всех своих земляков возвращаться на историческую родину.

Как проходил Второй Курултай крымскотатарского народа:

С 2010 года День крымскотатарского флага отмечается в Украине на государственном уровне.

Голубой флаг на Евромайдане / фото – Крымские новости

Флаг как символ борьбы с оккупантами

В 2014 году крымские татары снова потеряли родину. Россия захватила Крым и устроила настоящие этнические чистки против крымскотатарского народа. Многие кырымлы были вынуждены покинуть Крым, десятки людей были незаконно осуждены, тысячи подверглись репрессиям только потому, что не покорились оккупантам. Под российским игом крымские татары живут под постоянным давлением – они не могут свободно ходить в свои храмы, читать свои книги.

Два флага – единая страна:

Оккупанты создали в Крыму настоящую атмосферу страха и делают все возможное, чтобы заставить кырымлы или покинуть свои дома, или русифицироваться.

Важно День крымскотатарского сопротивления российской оккупации: свободные люди против "человечков"

26 февраля 2014 года в Симферополе под голубыми и сине-желтыми флагами состоялся многолюдный митинг за сохранение территориальной целостности Украины. Он так напугал российских оккупантов, что они перестали пытаться даже формально действовать в рамках кажущейся "законности" и прибегли к откровенно незаконным практикам захвата полуострова.

Национальный флаг крымскотатарского народа с самого начала стал одним из символов борьбы с оккупантами. Остается таким и сейчас.

40-метровый флаг на Майдане в Киеве / фото – Крымский дом

Пикет в Санкт-Петербурге против политических репрессий и этнических чисток / Фото – соцсети

Крымскотатарский флаг в Берлине / фото – Укринформ

Небесные флаги / фото – соцсети

Где бы ни были оккупанты – им всегда напоминают, что Крым – это Украина, украинский полуостров – родина свободолюбивого крымскотатарского народа. Акции в поддержку Украины и крымчаков проходят по всему миру – состоятся они и 26 июня 2021 года. Инициатива получила название #LIBERATECRIMEA.

От Львова до Крыма:

Тогда же голубые флаги на воздушных шариках и дроны пролетят над украинским Крымом и напомнят местным жителям, что Украина о них не забыла.