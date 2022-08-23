"Наш флаг будет развеваться над всей страной": Залужный и военные поздравили с Днем флага

В Украине 23 августа отмечают государственный праздник – День флага. По этому случаю украинские военные, которые защищают нашу землю от российского нашествия, поздравили население.

К поздравлениям присоединились разные силовые подразделения. Больше – читайте в материале 24 канала.

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Мощные поздравления от украинских военных

Генштаб и Залужный

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отметили, что украинский флаг приведет к победе и будет вечно развеваться над независимой и демократической Украиной в пределах ее международно признанных государственных границ. В ведомстве также рассказали историю создания украинского флага, которая берет свое начало еще со времен Киевской Руси.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил украинцев и опубликовал мощное фото с государственным флагом.



Поздравление от Валерия Залужного

Силы специальных операций

Командование ССО отметило, что вместе с государственным флагом украинские военные идут в бой.

Вместе с тобой мы идем в бой, с гордостью поднимаем тебя над освобожденными от оккупантов украинскими землями. Ты символ, который придает сил уничтожать врага с еще большей яростью. Ты будешь развеваться над всеми украинскими землями. С Днем Государственного Флага от воинов ССО,

– говорится в сообщении.



Силы спецопераций поздравили украинцев с Днем флага / Фото ССО

Воздушные силы ВСУ

Командование Воздушных сил ВСУ подчеркнуло, что украинский флаг – часть нашей души. Вместе с ним мы боремся и обязательно победим. Флаг – символ украинской свободы.

У нас есть цель и жажда победы, ради которой мы готовы идти до конца, крепко сжав наш флаг в ладонях, творить судьбу страны и ее будущее,

– добавили Воздушные силы.

Также в ведомстве опубликовали мощный ролик об украинском флаге.

Воздушные силы поздравили Украину с Днем флага: видео

ОК "Север"

В Оперативном командовании "Север" подчеркнули, что сочетание голубого и желтого цветов стало символом борьбы и несокрушимости. Сегодня флаг Украины омывается кровью защитников, развевается в десятках стран по всему миру, а также вызывает раздражение у врага.

Именно за то, чтобы флаг Украины не исчез и не заменился никаким другим, продолжается война за независимость, идентичность и свободу.

– подчеркнули военные.



ОК "Север" присоединилось к поздравлениям на День флага / Фото командования

Сухопутные войска поздравили украинцев с Днем флага: видео

Пограничники

В ГПСУ пообещали украинцам, что вскоре наш флаг будет развеваться в каждом уголке страны.

"Когда безграничная голубизна и золотые колосья сливаются в одно целое, то появляется он – сине-желтый флаг. А с ним – и наши независимость, свобода и сила", – подчеркнули пограничники.

Мощное поздравление от пограничников: видео

Минобороны

Представительница Министерства обороны Анна Маляр отметила, что украинский флаг вызывает у нее чувство, где бы она ни была. Каждый украинец воспринимает эти цвета сердцем.

Поздравления от руководителей ОВА

Херсонская ОВА

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич подчеркнул, что весь мир знает цвета несокрушимости и победы.

Казалось бы, два обычных цвета – синий и желтый. Но сколько смысла у них вложено. Именно этими цветами, херсонцы голыми руками останавливают танки оккупантов! Именно с этими цветами на шевронах и в сердце наши военные уничтожают врага,

– отметил Янушевич.

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Харьковская ОВА

Олег Синегубов заявил, что синий и желтый – символ самой смелой нации в мире. Он поздравил украинцев с праздником, а также – харьковчан с Днем города. Сегодня Харьков отмечает 368 лет со дня создания.

"Харькова идет сине-желтый! С Днем флага, Украина! С днем города, харьковчане", – заметил глава ОВА.

Днепропетровская ОВА

Валентин Резниченко подчеркнул, что государственный флаг сопровождает украинцев в жизни – склоняется в трауре за павшими защитниками, поднимается высоко в небо в честь побед, объединяет и вдохновляет.

Луганская ОВА

Сергей Гайдай первым делом обратился к жителям Луганщины, ведь их дом сегодня стал форпостом на войне. Он отметил, что россияне практически сожгли область, но при этом разожгли в людях жажду победы. Сегодня Луганщина – там, где ее жители, а значит – повсюду. Но над территорией еще обязательно развеется украинский флаг.

Смотрите щемящее видео поздравления от Гайдая:

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