До привітань долучилися різні силові підрозділи. Більше – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Потужні вітання від українських військових

Генштаб та Залужний

У Генеральному штабі Збройних Сил України наголосили, що український прапор приведе до перемоги і вічно майорітиме над незалежною й демократичною Україною в межах її міжнародно визнаних державних кордонів. У відомстві також розповіли історію творення українського прапора, яка бере свій початок ще з часів Київської Русі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав українців й опублікував потужне фото з державним прапором.



Привітання від Валерія Залужного

Сили спеціальних операцій

Командування ССО зазначило, що разом з державним прапором українські військові йдуть у бій.

Разом з тобою ми йдемо в бій, з гордістю підіймаємо тебе над звільненими від окупантів українськими землями. Ти символ, який надає сил нищити ворога ще з більшою люттю. Ти майорітимеш над всіма українськими землями. З Днем Державного Прапора від воїнів ССО,

– мовиться у повідомленні.



Сили спецоперацій привітали українців з Днем прапора / Фото ССО

Повітряні сили ЗСУ

Командування Повітряних сил ЗСУ наголосило, що український прапор – частина нашої душі. Разом з ними ми боремося й обов'язково переможемо. Прапор – символ української свободи.

У нас є ціль і жага до перемоги, заради якої ми готові йти до кінця, міцно стиснувши наш стяг у долонях, творити долю країни і її майбутнє,

– додали Повітряні сили.

Також у відомстві опублікували потужний ролик про український прапор.

Повітряні сили привітали Україну з Днем прапора: відео

ОК "Північ"

В Оперативному командуванні "Північ" підкреслили, що поєднання блакитного та жовтого кольорів стало символом боротьби та незламності. Сьогодні прапор України омивається кров'ю захисників, майорить у десятках країн по всьому світу, а також викликає роздратування у ворога.

Саме за те, щоб стяг України не зник і не замінився ніяким іншим, триває війна за незалежність, ідентичність та свободу,

– наголосили військові.



ОК "Північ" долучилося до вітань у День прапора / Фото командування

Сухопутні війська привітали українців з Днем прапора: відео

Прикордонники

У ДПСУ пообіцяли українцям, що невдовзі наш прапор майорітиме в кожному куточку країни.

"Коли безмежна блакить та золоте колосся зливаються в одне ціле, то з'являється він – синьо-жовтий стяг. А з ним – і наші незалежність, свобода й сила", – підкреслили прикордонники.

Потужне привітання від прикордонників: відео

Міноборони

Представниця Міністерства оборони Ганна Маляр зазначила, що український прапор викликає у неї почуття, де б вона не була. Кожен українець сприймає ці кольори серцем.

Вітання від очільників ОВА

Херсонська ОВА

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич наголосив, що весь світ знає кольори незламності й перемоги.

Здавалося б, два звичайних кольори – синій та жовтий. Але скільки сенсу у них покладено. Саме цими кольорами, херсонці голоруч зупиняють танки окупантів! Саме із цими кольорами на шевронах та у серці наші військові нищать ворога,

– зазначив Янушевич.

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Харківська ОВА

Олег Синєгубов заявив, що синій та жовтий – символ найсміливішої нації у світі. Він привітав українців зі святом, а також – харків'ян з Днем міста. Адже сьогодні Харків відзначає 368 років з дня створення.

"Харкову личить синьо-жовтий! З Днем прапора, Україно! З днем міста, харків'яни", – зауважив голова ОВА.

Дніпропетровська ОВА

Валентин Резніченко підкреслив, що державний прапор супроводжує українців у житті – схиляється у жалобі за полеглими захисниками, підіймається висока в небо на честь перемог, об'єднує й надихає.

Луганська ОВА

Сергій Гайдай найперше звернувся до мешканців Луганщини, адже їхня домівка сьогодні стала форпостом на війні. Він зазначив, що росіяни практично спалили область, але при цьому розпалили в людях жагу до перемоги. Сьогодні Луганщина – там, де її мешканці, а значить – повсюди. Але над територією ще обов'язково замайорить український прапор.

Дивіться щемливе відео привітання від Гайдая:

Зверніть увагу! Цього тижня в Україні попереджають про підвищену загрозу російських ракетних ударів та провокацій. То ж в жодному разі не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу.

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