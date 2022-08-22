Напередодні Дня Незалежності та Дня Прапора від політиків, експертів та ЗСУ лунають різні заяви та припущення про те, як може себе поводити ворог. 24 канал зібрав усі попередження для українців щодо цього дня в одному матеріалі.

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Яких провокацій варто остерігатися

російські військові готуються до провокації до Дня Незалежності України. Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк попереджала, що окупанти збільшили присутність в Чорному морі носіїв крилатих ракет типу "Калібр". Таких носіїв у Чорному морі вже 5, їх відслідковують українські військові.

Ракети "Калібр" – це високоточна та високовартісна зброя, яка зберігається та використовується обережно й економно.

Водночас Гуменюк сказала, що ворог може спрямувати відразу декілька "Калібрів" на одне місто, згадавши, що росіяни випустили по Дачному відразу 7 ракет.

Що кажуть у Зеленського

Сам президент також звертав увагу на те, що російські окупанти на День Незалежності України можуть вдатися до чергових злочинів. Глава держави попереджав, що росія може зробити "щось гидке".

А радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк казав, що є певні розуміння, що російські військові можуть скоїти на День Незалежності України. За його словами, є загрози ракетних атак на міста України. Київ – серед цілей окупантів.

Подоляк також закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а йти в укриття. При цьому, мовиться не лише про День Незалежності чи про День Прапора, а й у всі інші дні також.

Поради від МВС у святкові дні

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, як українцям поводитися упродовж 23 – 25 серпня. Адже ризик ракетних атак значно зростає. Він наголосив також, що треба реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Щойно пролунає сирена – вирушайте відразу ж до укриття й перебувайте там доти, поки не буде відбою.

Поліцейські у ці дні стежитимуть за порядком в країні. Вони працюватимуть над тим, що гарантувати безпекові заходи.

Коли необхідно буде виходити з дому, то слід наперед продумати маршрут. Мовиться про те, щоб ви чітко знали, що дорогою матимете можливість зайти оперативно до сховища тоді, коли увімкнуть сирену.

А перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін запевняв, що жодного наступу на Київ у цей день не буде. При цьому, він також наголосив на тому, що в ворога є багато ракет і він їх хоче використати проти України.

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росія може готувати не тільки ракетні атаки

Ракетні удари – не єдине, до чого можуть вдатися росіяни. Наші розвідники також попереджали, що окупанти можуть готувати теракт на День Незалежності. В окупованому Маріуполі росіяни планують провести показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".

За одним із можливих сценаріїв росіян, вони можуть завдати по приміщенню, де відбуватиметься "судилище", точкового ракетного удару та звинуватити в цьому Україну. Все для того, щоб похитнути моральний дух українців.

А перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомляв, що російські загарбники дуже нервують напередодні Дня Незалежності України. Саме тому можливе посилення терору на окупованих ними територіях. За словами Соболевського, на Херсонщині очікується посилення фільтраційних заходів напередодні Дня Незалежності України. Українцям варто подбати про свою безпеку.

Ракетні удари у відповідь за "бавовну" в Криму

Останнім часом у тимчасово окупованому Криму почастішали вибухи на військових об'єктах окупантів. Російський правозахисник Марк Фейгін заявляв, що після вибухів у тимчасово окупованому Криму росія може у відповідь завдати масованого удару по Україні. Цілком можливо, що вона зробить це до Дня Незалежності.

Але, за його словами, якщо вдарять окупанти, то українські захисники не забаряться з відповіддю. На його думку, масованим ударом окупанти захочуть показати Україні, що не варто повторювати нічого подібного, тим паче з кримським мостом. Але українців не залякати.

Про масований ракетний удар, який ймовірний на День Незалежності попереджав і військовий експерт Олег Жданов. За його словами, зменшення інтенсивності ракетних ударів росії по Україні може свідчити про підготовку кремля до Дня Незалежності України.

Водночас льотчик-інструктор, полковник запасу, військовий експерт Роман Світан висловив думку, що росія стягує до наших кордонів велику кількість систем С-300 і таким чином окупанти готуються до оборони 23 і 24 серпня. Він переконаний, що систему ППО України до Дня Незалежності приведуть у підвищену бойову готовність.

Комендантська година до Дня Незалежності

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на декілька днів на Харківщині змінили час комендантської години. Вона починатиметься раніше, ніж зазвичай. Відтепер із 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19:00 до 7:00 години наступного дня. І так до 25 серпня.

У День Незалежності комендантська година триватиме 36 годин – із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. Тому заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

А начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заборонив проводити будь-які масові заходи у столиці впродовж 22 – 25 серпня. Крім того, до 24 серпня включно метро працюватиме з 06:00 до 21:00.

Тому, враховуючи всі ці заяви, 23 та 24 серпня українці мають бути максимально уважними та обережними й не нехтувати правилами безпеки.

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