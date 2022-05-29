День города Северодонецк встретил под штурмом: 2 погибших, разрушены многие дома

Город Северодонецк Луганщины 29 мая отмечает годовщину своего основания. Правда, вместо празднований жители города вынуждены прятаться в подвалах.

Все из-за регулярных обстрелов со стороны российских захватчиков. Как рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, по меньшей мере 2 человека погибли.

Важно Тактический успех в Северодонецке не несет выгоды России, а нужен для показа "победы", – ISW

Кроме того, есть много раненых, разрушены около 60 домов.

Во время непрерывных обстрелов не всегда быстро удается добраться до мест новых разрушений и проверить их на наличие или отсутствие жертв. Поэтому, опираясь на ежедневно растущее количество поврежденного жилья, погибших может быть больше,

– отметил Гайдай.

Какая ситуация в Луганской области

По словам Гайдая, ситуация очень обострена. Так, 28 мая в Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку. Девушка погибла на месте, четырех местных жителей госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

"Это было тяжелое время для города - авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", получили повреждения 22 дома. В Северодонецке обстановка еще более тяжелая - враг ведет штурм. Бои продолжаются и поныне.

Бои за Северодонецк продолжаются

По данным генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские кафиры при поддержке артиллерии пытаются и дальше вести штурмовые действия в районе города Северодонецка. Боевые действия еще продолжаются. Гайдай накануне сообщил, что российские кафиры больше не продвигаются в Северодонецке , что в Луганской области. Более того, город находится под украинским флагом.

Почему россиянам важно захватить Северодонецк

Как пояснил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, на это есть несколько причин, в частности:

это большой узел украинской обороны. Поэтому его ликвидация сыграет только на руку русской армии;

это один из крайних городов Луганской области. После них можно будет выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Таким образом, выполнить одно из "подзаданий" российской армии – захват всей Донбасса и Луганщины.

Правда, территория Донецкой области еще достаточно велика. И если кафиры и дальше продолжат продвигаться такими темпами, когда на один город тратят полтора месяца, то возможностей захватить Донбасс у них не так и много. Ведь, по данным Арестовича, во время захвата Попасной российская армия потеряла от 60% до 80% личного состава и техники, отправившихся на захват города. Для кафиров захвата Северодонецка станет вторым большим успехом после захвата Мариуполя.

Какая сейчас ситуация в Северодонецке: смотрите видео