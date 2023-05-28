"Алло, это Киев – желаю тебе неба без ракет": сеть очаровало видео с маленькой украинкой
Источник:ТикТок аккаунт "dasha_arkhipovaaa"
Столица нашего государства отмечает свой день рождения. В сети распространилось милое видео, на котором маленькая девочка желает Киеву цвести без ракет в небе.
В последнее воскресенье мая Киев отмечает День города. В этом году это – 28 мая. С днем рождения "именинника" поздравляют все – даже самые маленькие украинцы, которым, к сожалению, пришлось узнать, что такое война.
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"Мой родной, с Днем рождения"
Одно из поздравлений среди всех других было особенным. На нем маленькая девочка искренне желает столице нашего государства мирного неба и процветания.
Алло, это Киев? Желаю тебе неба без ракет, улиц без громких сирен. Расти и цвести. Мой родной, с Днем рождения,
– говорит маленькая украинка.
Как маленькая украинка поздравляла Киев: смотрите видео
Ролик собрал в сети немало просмотров, и его даже начали распространять представители официальных властей. И действительно, очень бы хотелось, чтобы слова этой девочки стали реальностью – Украина победила, а враг получил бы по заслуге за то, что часто не дает спать людям, будит их сиренами и обстрелами ракетами и дронами.
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Атака на столицу
- В ночь на 28 мая, когда киевляне, очевидно, спали, Россия выпустила по столице нашего государства 59 иранских беспилотников типа "Шахед". В то же время Воздушные силы показали блестящую работу, сбив 58 вражеских воздушных целей.
- В своем традиционном вечернем обращении президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Киева в день его рождения. Он отметил, что большинство разрушений удалось избежать благодаря ПВО, а также поблагодарил защитников за их борьбу.
- "Именно так Россия отмечает День нашего древнего Киева. За свою историю Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех – переживет и россиян. Ни одного из них здесь не будет", – сказал гарант.