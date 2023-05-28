"Киев Москву крестил, Киев Москву и отпоет": в сети креативно поздравляют столицу с ее Днем

Социальные сети заполонили сообщения украинцев по случаю Дня Киева – столицы нашего непобедимого и несокрушимого государства. Немало также было шутливых упоминаний в этих публикациях о Москве, в которой жили только медведи, когда Киев уже крестил Владимир.

Каждый год в последнее воскресенье мая в Украине празднуют День Киева. В этом году это – 28 мая. Какие сообщения можно было встретить в сети в этот день – читайте в материале 24 Канала.

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От официальных источников

В Генштабе Вооруженных Сил поздравили Киев с днем рождения и констатировали, что наше государство победит в войне и в этом ни у кого не должно быть сомнений.

Министр обороны Алексей Резников назвал Киев городом свободных и смелых людей, ставшим символом духа в борьбе с врагом.

Также он вспомнил, что в ночь на 28 мая столица пережила одну из самых массированных атак, однако выстояла.

Это была 14-я по счету воздушная атака на Киев. Оккупанты запустили по городу 54 беспилотника – 52 из них сбила ПВО.

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк также лаконично поздравила Киев с его днем и отметила, что он – свободный.

С долей гордости за столицу нашего государства и в то же время пренебрежением к оккупантам были поздравления от главы Минкульта Александра Ткаченко и секретаря СНБО Алексея Резникова.

Оба чиновника опубликовали сообщения, на которых изображена Родина-Мать, что, очевидно, показывает российским захватчикам отношение к ним со стороны украинцев и, в частности, киевлян.

С Днем Киева! Мы тебя любим, наш любимый и мужественный город,

– написал Данилов.

От обычных людей

Многие обычные украинцы решили в очередной раз провести параллели между историей столицы нашего государства и вражеского – то есть России. Как известно, когда в 988 году князь Владимир крестил Русь, то на территории Москвы было болото, возле которого жили медведи.

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И этот факт еще раз свидетельствует, что история нашего государства значительно глубже России. И тем более она совсем не вписывается в басни врага о "младшем брате" и что якобы у нас "очень бедная культура и историческое наследие".



Киев и Москва в X и XI веках – сравнение / Картинка из соцсетей

Также одна из пользователей справедливо отметила, что именно с территории нашей страны в Московское Царство пришла цивилизация. Потому и наша обязанность, если мы хотим победить, забрать у врага этот "подарок".

Киев Москву крестил. Киев Москву и отпоет. С днем рождения, родной,

– говорится в сообщении девушки.

Не обошлось и без другого творчества на эту тему. Но во всех смешных картинках, мемах и графических изображениях прослеживался один месседж: "Киев – несокрушимый".

И, как написала одна из пользователей твиттера, вера в то, что над столицей нашего государства будут в скором будущем исключительно звезды, – должна жить.

Его хотели захватить за три дня, растоптать, сжечь, ограбить, покорить.

Но гнилые болотники не учли, что Киев – вечный,

– также констатировала одна из украинок.

Фото ко Дню Киева / подборка из соцсетей

Ночная атака на Киев

Около 05:00, 28 мая, киевляне уже не спали из-за того, что Россия запустила по столице более 50 воздушных целей – иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Хотя почти все беспилотники сбила противовоздушная оборона, не обошлось без попаданий, в частности, в объекты гражданской инфраструктуры.

Однако уже в обед на улицах Киева можно было увидеть празднично одетых людей, распевавших песни, несмотря на ночные обстрелы, и улыбки с их лиц не исчезали.

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Можно подытожить, что, на зло врагу, мы стоим и будем бороться. И самое главное, что мы будем жить полноценно и радоваться. И никто не сможет у нас это забрать – даже самые массированные атаки.

Важно! С каждым днем наша победа становится ближе благодаря Вооруженным Силам. Не стоит также уставать благодарить наших героев, что они позволят нам на мгновение забыть об ужасах войны и на определенный период порадоваться.

Собственно, 52 из 54 сбитых дронов – это заслуга наших военных. К тому же, несомненно, что этот результат будет только улучшаться.