Щороку в останню неділю травня в Україні святкують День Києва. Цьогоріч це – 28 травня. На які дописи можна було натрапити у мережі в цей день – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Від офіційних джерел

У Генштабі Збройних Сил привітали Київ з днем народження та констатували, що наша держава переможе у війні та в цьому ні в кого не повинно бути сумнів.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав Київ містом вільних та сміливих людей, яке стало символом духу у боротьбі з ворогом.

Також він згадав, що у ніч на 28 травня столиця пережила одну з наймасованіших атак, однак вистояла.

Зверніть увагу! Це була 14 за рахунком повітряна атака на Київ. Окупанти запустили по місту 54 безпілотники – 52 з них збила ППО.

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк також лаконічно привітала Київ з його днем та наголосила на тому, що він – вільний.

З лептою гордості за столицю нашої держави та водночас зневагою до окупантів були привітання від глави Мінкульту Олександра Ткаченка та секретаря РНБО Олексія Резнікова.

Обидва посадовці опублікували дописи, на яких зображено Батьківщину-Мати, що, вочевидь, показує російським загарбникам ставлення до них українців та, зокрема, киян.

З Днем Києва! Ми тебе любимо, наше кохане і мужнє місто,

– написав Данілов.

Від звичайних людей

Чимало звичайних українців вирішило вкотре провести паралелі між історією столиці нашої держави та ворожої – тобто Росії. Як відомо, коли у 988 році князь Володимир хрестив Русь, то на території Москви було болото, біля якого жили ведмеді.

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І цей факт вкотре засвідчує, що історія нашої держави значно глибша, аніж Росії. І тим паче вона зовсім не вписується у байки ворога про "молодшого брата" та те, що буцімто у нас "дуже бідна культура та історична спадщина".



Київ та Москва у X та XI століттях – порівняння / Картинка зі соцмереж

Також одна з користувачок слушно зазначила, що саме з території нашої країни до Московського Царства прийшла цивілізації. Тому й наш обов'язок, якщо ми хочемо перемогти, забрати у ворога цей "дарунок".

Київ Москву хрестив. Київ Москву і відспіває. З днем народження, любий,

– йдеться у дописі дівчини.

Не обійшлось і без іншої творчості на цю тему. Але у всіх смішних картинках, мемах та графічних зображеннях простежувався один меседж: "Київ – незламний".

І, як написала одна з користувачок твітера, віра у те, що над столицею нашої держави будуть в недалекому майбутньому винятково зірки, – має жити.

Його хотіли захопити за 3 дні, розтоптати, спалити, пограбувати, підкорити.

Але гнилі болотяники не врахували що Київ – вічний,

– також констатувала одна з українок.

Зображення від людей до Дня Києва / підбірка зі соцмереж

Нічна атака на Київ

Близько 05:00, 28 травня, кияни уже не спали через те, що Росія запустила по столиці понад 50 повітряних цілей – іранських дронів-камікадзе типу "Шахед".

Хоч майже усі безпілотники збила протиповітряна оборона, не обійшлось без влучань, зокрема, в об'єкти цивільної інфраструктури.

Однак уже в обід на вулицях Києва можна було побачити святково вбраних людей у вишиванках, що співали пісні, попри нічний обстріл, та усмішки з їхніх облич не зникали.

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Можна підсумувати, що, на зло ворогу, ми стоїмо та будемо боротися. І щонайголовніше ми будемо жити повноцінно та радіти. І ніхто не зможе від нас цього забрати – навіть наймасованіші атаки.