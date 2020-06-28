День Конституции в Украине: как украинцев поздравили политики и военные
28 июня 1996 года Украина получила основной закон – Конституцию Украины. В этом году праздник состоялся в условиях карантина и основные поздравления переместились в плоскость онлайна. Особые поздравления записали для страны военные.
24 канал собрал поздравления от украинских политиков, военных и иностранных ведомств в одном материале.
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День Конституции и карантин
В честь государственного праздника, который выпал на воскресенье, украинцы получили затяжные выходные. Однако, карантин никто не отменял, поэтому никаких массовых празднований в этом году не проводили.
Гарант Конституции Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак скромно возложили цветы к памятнику Пилипа Орлика.
Кроме того, Зеленский записал обращение для украинцев, где призвал граждан уважать права друг друга.
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Посольство Украины в США в своем поздравлении напомнило: что современной Конституции всего 24 года, ее корни в далеком 1710 году. Речь об одном из старейших сводов законов в Европе – Конституции Пилипа Орлика.
Дмитрий Кулеба в своем Твиттере написал о Конституции здорового человека, которая не нуждается в поправках. Очевидно, министр МИД иронизировал над будущим референдумом в России, на котором должны принять целый пакет поправок в Конституцию.
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А Посольство Украины в Турции обнародовало в своем Твиттере промо-ролик с красотами Украины. Дипломаты призвали посетить Украину, чтобы увидеть ее горы, реки и красивую природу.
Поздравление от военных
Зрелищное поздравления с Днем Конституции записал Военный Оркестр "Эдельвейс" в совместном исполнении вместе с окрестром Национальной Гвардии и оркестра города Мариуполя. Музыканты сыграли Гимн Украины, а видео сопровождал текст из различных статей главного законодательного акта Украины.
Эмоционально и со скрытым смыслом поздравили с Днем Конституции военные из Закарпатского легиона 128-ой Отдельного горно-штурмовой бригады. На своей странице в Фейсбуке они выложили видео, на котором солдат заряжает автомат. С каждым внесенным патроном на видео появляется текст из Конституции.
Так, штурмовики отметили: они защищают Конституцию от захватчика ежедневно и борются за ее существование и применение..
Поздравил с праздником и бывший министр обороны Украины Степан Полторак.