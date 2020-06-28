28 червня 1996 року Україна отримала основний закон – Конституцію України. Цьогоріч свято відбулося в умовах карантину і основні привітання перемістилися в площину онлайну. Особливі привітання записали для держави військові.

24 канал зібрав привітання від українських політиків, військових та іноземних відомств в одному матеріалі.

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День Конституції і карантин

На честь державного свята, яке випало на неділю, українці отримали затяжні вихідні. Однак, карантин ніхто не скасував, тому жодних масових святкувань цьогоріч не проводили.

Гарант Конституції Володимир Зеленський і голова Офісу Президента Андрій Єрмак скромно поклали квіти до пам'ятника Пилипа Орлика.

Окрім того, Зеленський записав звернення для українців, де закликав громадян поважати права одне одного.

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Посольство України у США у своєму привітанні нагадало: хоч сучасній Конституції лише 24 роки, її коріння сягає далекого 1710 року. Мовиться про один з найстаріших зводів законів у Європі – Конституцію Пилипа Орлика.

Today Ukrainians celebrate the Constitution Day. Historical roots of modern Ukrainian Constitution date back to 1710.



Recent amendments regarding irreversibility of the European & Euro-Atlantic course underscore the choice of Ukrainian people of a free and democratic future. pic.twitter.com/cXhOWY10vc — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) June 28, 2020

Дмитро Кулеба у своєму твіттері написав про Конституцію здорової людини, яка не потребує поправок. Вочевидь, міністр МЗС поіронізував з майбутнього референдуму в Росії, на якому мають ухвалити цілий пакет правок до Конституції.

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Конституція впевненої у собі держави не потребує поправок про вищість національного законодавства над міжнародним правом. З Днем Конституції України pic.twitter.com/COvy0IVqWB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2020

А Посольство України у Туреччині оприлюднило у своєму твіттері промо-ролик із принадами України. Дипломати закликали відвідати Україну, аби побачити її гори, ріки та осяйну природу.

Bitmek bilmeyen nehirleri, doğa sporları ve kamp tutkunlarının gözdesi olan kanyonları, doğası göz kamaştıran şelaleleri, eski çağların izini saklayan uçurumları ile binlerce doğal güzelliğe sahip #Ukrayna sizleri bekliyor #DoğaTurizmi #UkraynayıKeşfet pic.twitter.com/4xVwYTjgno — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) June 27, 2020

Вітання від військових

Видовищне вітання з Днем Конституції записав Військовий Оркестр Едельвейс у спільному виконанні разом з окрестром Національної Гвардії та оркестру міста Маріуполя. Музиканти зіграли Гімн України, а відео супроводжував текст з різних статей головного законодавчого акта України.

Емоційно і з прихованим сенсом привітали з Днем Конституції військові із Закарпатського легіону 128-ої Окремої гірсько-штурмової бригади. На своїй сторінці у фейсбуці вони виклали відео, на якому військовий заряджає рушницю. Із кожним внесеним патроном на відео з'являється текст із Конституції.

Так, штурмовики зазначили: вони захищають Конституцію від загарбника щодня та борються за її чинність.

Привітав зі святом і колишній міністр оборони України Степан Полторак.