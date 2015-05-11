"Я потеряла большую планету": истории 4 матерей, чьи дети погибли на войне

Во второе воскресенье мая в Украине традиционно отмечают День матери. Дети дарят мамам цветы, говорят теплые слова и крепко обнимают. Но есть женщины, которые уже никогда не услышат поздравления с Днем матери. Потому что их дети погибли в войне с Россией.

Они – тоже мамы. Мамы, сердца которых разорвали пополам. Мамы, которые ежедневно учатся жить без своих детей. Их сыновья и дочери должны были бы быть рядом. Но теперь вместо самых теплых слов "спасибо, мама" они слышат тишину. И эта тишина сжимает сердце.

В этом материале 24 Канал собрал истории "осиротевших мам", которые потеряли самое дорогое и теперь живут не только за себя, но и за своих детей.

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Последнее поздравление с "Азовстали": история Ольги Гряник

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение, День матери в Украине пришелся на 8 мая. В этот день сын Ольги Гряник, Александр, в последний раз поздравил маму с праздником. Через два часа в его бункер на "Азовстали" прилетела фосфорная бомба.

Александр "Грян" Гряник был активным участником Революции Достоинства и хотел присоединиться к армии еще в 2014 году. Но родители уговорили его тогда остаться. За этот год, как рассказала его мама Ольга, Александр очень изменился – замкнулся в себе, почти ни с кем не общался. Ольга решила поговорить с сыном, и тогда он сказал: "Мам, смотри, ребята там воюют, а я сижу тут, на кухне, ем клубнику и чувствую себя г*вном". Тогда она поняла, что не стоит держать сына.

Так, в 2015 году Александр присоединился к рядам "Азова", и Ольга почувствовала, что ее сын на своем месте. Он перестал быть замкнутым, гордился собой и повзрослел, стал мужественнее. Родителям говорил, что он на учениях, а сам участвовал в боях на Светлодарской дуге. Об этом родные Александра узнали только после его гибели.



Александр с мамой и на службе / Фото из семейного архива

2 февраля 2022 года Александр уволился из "Азова", чтобы немного пожить гражданской жизнью и вернулся в Киев. А уже через три недели, 24 февраля, снова стал на защиту государства. Вместе с другими "азовцами", что были недалеко от столицы, он защищал Киевскую область. О том, что Александр принял участие в секретной операции ГУР и полетел на "Азовсталь" к своим собратьям, родные узнали только после его гибели.

О гибели сына Ольга узнала из телеграм-канала, когда зашла почитать новости. Она даже не думала, что сын может быть на "Азовстали", ведь он уверял, что защищает Киевскую область.

Там было написано, что сегодня погибли два "азовца". Фотография была не очень четкая. Я подумала, что мальчик очень похож на Сашу. Потом читаю, а там написано, что "сегодня на "Азовстали" погибли два моих друга". Вижу, написано – "Грян". И у меня начинают закипать мозги, потому что я не понимаю: как это погибли, как это "Грян", если он сидит в лесу под Киевом?

– рассказала Ольга.

Тогда она и узнала, что сын принял участие в секретной операции и остался на "Азовстали". Россияне сбросили фосфорную авиабомбу на бункер, тогда погибло более 70 человек. Военные, которые хотели эвакуировать тела погибших, не могли зайти туда 3 дня, потому что все горело. Родные не верили в гибель Александра, потому что его тела не было.

Все люди, через которых Ольга пыталась узнать больше информации о гибели сына, говорили готовиться, что тела вообще может не быть, ведь они настолько обгорели, что рассыпались, когда их пытались эвакуировать. Чтобы похоронить сына, они ждали 10 месяцев.



Сообщение, из которого Ольга узнала о гибели сына / Скриншот

Первое время, рассказала Ольга, все было как в тумане. Ничего не помогало. Но потом она нашла поддержку среди таких мам, как она – тех, чьи дети погибли в борьбе за свободу Украины, пропали без вести или попали в плен. Вместе они ходят на арт-терапию, несут память о своих детях и ездят отдыхать.

"В этом кругу ты чувствуешь себя своей. Никто так тебя не понимает, как такая же мама, как и ты. Мы можем даже смеяться. Мы собираемся, идем на чай, кто-то может рассказать анекдот и мы все смеемся. Потом смотрим друг на друга и нам странно, что мы в таком веселом состоянии. Но вот только с ними мы так раскрываемся и нам хорошо в нашем кругу", – поделилась Ольга.

Еще Ольгу поддерживают друзья, знакомые ее сына и даже просто незнакомые люди. Так, в память о сыне, который очень любил горы, на следующий день после годовщины Александра, 9 мая 2023 года, его родители решили подняться на Говерлу. Вместе с ними поднимались еще 150 человек. А альпинистка Тоня Самойлова посвятила "Гряну" свое восхождение на самую высокую гору мира – Эверест.

Пережить потерю Ольге помогает окружение / Фото из семейного архива

Александр погиб на День матери. Последним его сообщением маме было: "Люблю тебя! Ты – самая лучшая!". Поэтому Ольге очень тяжело в этот день. Она вспоминает рождение сына, его детство и прокручивает в голове как фильм. Он больше никогда не поздравит ее, но это делают его друзья.

Я вижу такие маленькие "искорки" своего сына. Он меня не может поздравить, а какие-то девочки... Кто-то свечечку прислал, кто-то книжечку. Это настолько трогательно. Ты чувствуешь себя матерью в День матери. Да, с одной стороны, очень больно. А с другой стороны, когда молодежь тебя поддерживает, то ты чувствуешь, что хоть и потеряла большую планету, но рядом есть много звездочек, которые тебя держат,

– поделилась Ольга.

"Мне больно вспоминать о Дне матери": история Оксаны Сиригос

Оксана Сиригос потеряла на войне старшего сына Андрея Воробкала с позывным "Грек". Он погиб в Бахмуте от танкового снаряда 2 апреля 2023 года. Ему было 26 лет.

С 13 лет Андрей проживал в Греции, куда еще раньше переехала из-за работы Оксана. Там он помогал с семейным бизнесом – работал в ресторане-пиццерии. Также увлекся боевыми искусствами и позже открыл собственную школу, где учил детей тхэквондо.

Когда 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение, Андрей сразу же начал помогать беженцам в Греции, и впоследствии понял, что этого недостаточно. В апреле 2022 года он вернулся в Украину и стал на защиту Родины, хотя Оксана и пыталась отговорить его, потому что очень волновалась. Сначала Андрей служил в рядах Украинской добровольческой армии, а затем в 9 отдельном стрелковом батальоне ВСУ.



Скриншоты с телефона Оксаны Сиригос, предоставленные 24 Каналу

Накануне гибели Андрей должен был ехать в отпуск, чтобы встретиться с семьей и сделать предложение невесте. Но его отозвали на задание. Андрей не сказал маме, что едет в Бахмут, оберегал ее так.

То, что я помню, он сказал мне, чтобы мы не переживали, что с ним что-то случится. Что это его выбор и чтобы мы гордились им. Он не хотел ни от кого прятаться. Он хотел защищать Украину. Еще он очень хотел, чтобы его младший брат хорошо учил украинский язык и гордился, что он украинец,

– вспомнила госпожа Оксана.



Последние слова Андрея к родным, высечены на памятнике / Фото, предоставленное 24 Каналу

Оксана рассказала, что чувствует, как старший сын до сих пор оберегает ее, а муж и младший сын дают силы просыпаться утром. 3 месяца назад Оксана с мужем взяли девочку из детского дома, которая нуждалась в семье и любви, и это также помогает. Андрей бы очень обрадовался этому, убеждена его мама, ведь он очень любил детей и погиб ради того, чтобы они могли жить.

Мне больно вспоминать о Дне матери, потому что хотелось бы услышать поздравления в этот день от Андрея. Так случилось, что именно от него уже не услышу. Очень тяжело... Но у меня есть дети, которые меня любят. Они без меня не могут, поэтому у меня есть смысл продолжать жить ради них и слышать от них, что они меня любят,

– поделилась госпожа Оксана.



Оксана с сыновьями / Фото, предоставленное 24 Каналу

18 мая 2024 года в Холодном Яру откроют мемориал казакам-добровольцам, которые погибли в войне против России. В том числе и Андрею Воробкало. Поэтому госпожа Оксана призывает всех неравнодушных посетить Холодный Яр в этот день.

"Я уже никогда не стану бабушкой": история Олеси Кшецкой

"От материнства мне остался только статус", – так говорит о себе Олеся Кшецкая, которая потеряла на войне единственного ребенка. Ее сын – Валентин Федорович "Парагвай" – погиб 22 марта 2022 года на "Азовстали", когда на его наблюдательный пункт россияне сбросили авиабомбу. Валентину был всего 21 год.

Когда в 2014 году началась война, Валентину было 13 лет и с этого времени он начал интересоваться военной тематикой. Ездил на обучение, был участником "Правого сектора" и ОО "Сокол". В 2019 году, никому не сказав, добровольцем отправился под Марьинку, где участвовал в боевых действиях. А когда вернулся, сказал, что идет в "Азов".

"Валентину тогда было еще 18 лет и его туда не очень и хотели брать. Но из Авдеевки ему дали справку, что он имеет боевой опыт. На основе этого его туда зачислили. Потом был тот адский курс молодого бойца. Действительно, чтобы заслужить шеврон "Азова", надо было пройти ад. Он очень гордился, когда получил шеврон", – рассказала Олеся.



Последние фото Валентина с "Азовстали" / Фото, предоставленные 24 Каналу

Перед полномасштабным вторжением в сентябре 2021 года Валентин познакомил родных с невестой. Они готовились к свадьбе. Для Олеси это был последний раз, когда она видела сына.

Он подошел ко мне и обнял. Сказал: "Мама, спасибо тебе, что ты вырастила меня личностью". Вы себе даже не представляете, чего стоят эти слова. Сейчас думаю, Боже, я подарила ему жизнь, а он отдал ее, чтобы жила я. Только как теперь с этим жить? Это просто невыносимо,

– вспомнила Олеся.



Олеся с сыном Валентином / Фото, предоставленное 24 Каналу

Она рассказала, что связь с ребенком не исчезает даже после смерти, – иногда госпожа Олеся чувствует, что сын рядом. Валентин часто снится маме, но этого недостаточно. "Осиротевшая мама" – так себя называет женщина, ведь сын никого после себя не оставил и она уже никогда не сможет стать бабушкой для его детей.

Я уже никогда не смогу обнять своего ребенка. Никогда не увижу, как он взрослеет. Никогда не буду бабушкой и не смогу нянчить его детей. Это очень больно осознавать. Ребенок для меня – это было все. Вся моя душа. Все, что я могла, – я вкладывала в него,

– поделилась Олеся.

День матери был особенным для женщины. Валентин никогда не поздравлял маму с 8 марта, всегда говорил, что это советский праздник, но с Днем матери поздравлял обязательно. Теперь Олесю с Днем матери поздравляет невеста Валентина. Но без сына каждый праздник для нее болит.

"Благодарна, что он выбрал меня своей мамой": история Виктории Поньки

Россия дважды забирала у Виктории Поньки дом – сначала в Докучаевске в 2014 году, потом в Волновахе в 2022-м. А 24 августа 2023 года, на День Независимости, враг забрал самое дорогое – жизнь ее сына Владимира, который за эту независимость боролся. Ему было 22 года. Теперь дом Виктории в Запорожье, потому что именно там навсегда останется ее единственный сын.

В 2014 году, когда началась война, Виктория с сыном переехали из Докучаевска в Волноваху. Владимиру было 15 лет и он с мамой присоединился к волонтерскому движению. Всячески помогал взрослым, красил остановки в желто-голубой, чтобы все напоминало, что здесь, в Волновахе, все еще Украина. Там Виктория с сыном начали все с чистого листа, и Владимир стал для мамы крепким плечом, на которое можно опереться.

"Я всегда могла положиться на него. Мы же с ним были только вдвоем, он всегда помогал мне. Добрый, отзывчивый, ответственный. В 17 лет пошел работать, потому что видел, что трудно мне одной. Мы же были вынуждены снимать жилье", – рассказала Виктория.



Виктория с Владимиром / Фото, предоставленное 24 Каналу

Таким надежным Владимир Понька был и для собратьев. Именно поэтому получил позывной "Чип", как "Чип и Дейл" – он всегда был готов прийти на помощь. Владимир погиб в Кременной во время выполнения боевого задания, а перед этим спас трех собратьев.

Владимир мог не служить, ведь в их семье уже Виктория была военной. Но после окончания бакалавриата в декабре 2022 года он решил присоединиться к "Азову". Не хотел где-то отсиживаться, хотел защищать Украину в горячих точках.

Он очень переживал, что потом будет говорить своим детям – что просто ждал, когда вернется наш дом? У нас в Докучаевске остались бабушка с дедушкой. Вовчик просил их дождаться, что он придет и скажет, что мы уже дома. Но так не сложилось,

– рассказала Виктория.



Владимир на службе / Фото, предоставленное 24 Каналу

В первые дни после гибели сына очень было трудно, просто не хотелось жить, вспомнила Виктория. Со временем она начала себя уговаривать, если сын отдал свою жизнь, то она должна быть сильной и жить эту жизнь за двоих. И сейчас бывают очень тяжелые дни, но потом Виктория снова собирается с силами. Она верит, что чем больше будет говорить о сыне, тем дольше он будет жить в памяти других.

Он – все, что было у меня. Мне хочется, чтобы о нем помнили. А я... Я ему пообещала, что справлюсь. Я благодарна ему за то, что он выбрал меня своей мамой. И даже эти 22 года я была мамой самого лучшего сына. Тяжело терять детей, а когда это еще единственный ребенок – очень болезненно,

– поделилась Виктория.

С Днем матери Викторию теперь поздравляют друзья сына. Несмотря на всю боль от потери единственного ребенка, она благодарна, что могла быть мамой.

"Должна держаться", – говорит Виктория и продолжает служить и бороться за победу Украины, за которую и отдал жизнь ее сын.

К сожалению, матерей, которые потеряли своих детей на войне, много. Они рядом. Живут дальше, неся в себе потерю, которую невозможно постичь. Поэтому давайте помнить о них. В День матери – поздравим их вместо тех, кто уже не сможет этого сделать. А лучшим подарком для этих женщин будет память об их детях – тех, кто отдал жизнь, чтобы жили мы.