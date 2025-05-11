"Знай, что я тебя очень-очень люблю": боец "Хартии" поздравил с Днем матери на видео
- Бойцы 13-й бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины поздравили своих родных с Днем матери 11 мая.
- Военные поделились видео, на котором защитник поздравляет маму тюльпанами, сорванными на позициях.
В 2025 году День матери в Украине отмечают в воскресенье, 11 мая. Поздравления своим родным передают бойцы 13-й бригады оперативного назначения "Хартия".
Трогательным видео с позиций поделились в Национальной гвардии Украины, передает 24 Канал. Военный по случаю праздника обратился к своей матери.
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Военные поздравляют с Днем матери
На кадрах в День матери боец показывает своей маме тюльпаны и условия, в которых он их сорвал.
Вероятнее всего, эти цветочки до завтра завянут... Это тебе. Знай, что я тебя очень-очень люблю,
– говорит защитник.
Хартиец поздравляет свою маму цветами с позиций: смотрите видео
Военные НГУ поблагодарили матерей за бессонные ночи и попросили прощения за преждевременную седину в волосах. "С Днем матери, наши родные!" – написали защитники.
Напомним, накануне 24 Канал показал фотографии украинских спортсменов с их матерями. Женщины сыграли ключевую роль в карьерах Александра Усика, Дарьи Билодид и Элины Свитолиной.