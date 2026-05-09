Об этом сообщает группа "Рейтинг".

Что женщины рассказали о своем материнстве?

Социологи попросили респонденток сказать своими словами, что для них лично означает быть мамой.

Для мам материнство – это прежде всего любовь, забота, нежность и тепло, а также ощущение счастья. А еще многие вспоминают, что это значит быть опорой и другом для ребенка,

– отметили в "Рейтинге".

Самым тяжелым в материнстве называют переживания за ребенка и его здоровье, ответственность, нехватку времени на себя, усталость.

Чаще всего (43%) мамы испытывают именно волнение, причем его все больше чувствуют с взрослением ребенка. Такая же реальность, то есть стабильный рост по отношению к возрасту, наблюдается и с эмоцией страха.

Зато мамы начинают меньше радоваться за детей, гневаться на них в течение их взросления.



Какие эмоции испытывают мамы за своих детей / Фото "Рейтинга"

Большинство мам детей до 5 лет не имеют возможности нормально питаться, отдыхать и делать ежедневные дела в течение дня:

Около 65% среди них не ежедневно имеют возможность позавтракать и пообедать. 57% - спокойно поужинать.

64% среди них не всегда, когда нужно, могут принять душ/помыть голову.

44% - не всегда могут даже спокойно пойти в туалет при необходимости.

Лишь около 10-15% мам детей в возрасте до 18 лет высыпаются ежедневно или почти ежедневно, тогда как среди мам взрослых детей это уже 30%. Среди мам дошкольников почти 28% почти каждый день не высыпаются. Они спят не более 2-4 часов подряд.

Каждой второй маме никто не помогает с ребенком / детьми как в течение дня так и вечером. Каждой третьей никто не помогает даже на выходных. В общем поддержки больше у тех, у кого дети младше. Их помогают родители или партнер. Мамы, которым никто не помогает, чаще других испытывают волнение, печаль, равнодушие и при этом испытывают меньше радости.

Непростым также является процесс восстановления после родов: почти каждой второй маме нужно было более 1 – 2 лет чтобы восстановиться физически. Трети же понадобилось столько же времени, чтобы восстановиться морально.

Интересно, что с каждым последующим ребенком восстановление проходит немного быстрее, по крайней мере психологическое.

