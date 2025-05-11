Мамуль, не переживай, я поел, – Зеленский трогательно вспомнил маму в обращении

Украина традиционно отмечает во второе воскресенье мая День матери. В этом году этот праздник пришелся на 11 мая, и к поздравлениям также присоединился президент Зеленский.

Он трогательно вспомнил свою маму в традиционном вечернем обращении, передает 24 Канал.

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"Я поел, все нормально"

Среди актуальных вопросов о прекращении огня и мирных переговорах мирных переговоров, президент Зеленский вспомнил о "еще одном, очень важном".

"Мы все сегодня говорим "спасибо" нашим мамам – благодарим за абсолютную любовь, которая точно не знает границ, и за все, что мама делает для ребенка, и за то, что каждый из нас всегда и при любых условиях ребенок, пока есть мама", – сказал он.

Глава государства также обратился к своей маме.

Мама, спасибо тебе! Мамуль, не переживай – я поел, все нормально,

– добавил он.

Наконец президент подчеркнул, что гордится нашими людьми.

К слову, также поздравили своих мам украинские военные. Они опубликовали в сети трогательные фото и видео.