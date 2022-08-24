Война стала точкой невозвращения, но борьба не закончится, – Маринович о независимости

После войны с россией Украина перестанет двигаться в прошлое и сосредоточится на будущем, до конца добыв в борьбе свою независимость. Однако перед государством и народом предстанут новые важные вызовы.

Для украинства жизненно необходимо уменьшить чрезмерные эмоции и продолжать упорную борьбу за свое место в мире. Об этом 24 каналу рассказал украинский общественный деятель, проректор УКУ Мирослав Маринович.

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С надеждами о будущем

Публицист считает, что украинцы отдают себе отчет в важности момента сегодня. По его мнению, война против россии будет последним моментом, после которого возвращение в прошлое для Украины будет невозможным.

"Мы утвердим свою независимость. Мы можем ее добыть в борьбе и добудем, но ее еще предстоит утвердить обиженным нашим духом. Нам нужно будет вычистить наши "авгиевые конюшни", став народом, осознающим свою ответственность", – пояснил философ.

По его мнению, для Украины сегодня недопустимо, чтобы народ откладывал общие ценности, чтобы заботиться только о собственных интересах.

Мирослав Маринович философ, публицист, общественный деятель, проректор УКУ Такая Украина не утвердит свою независимость. Снова найдутся те, кто захочет эту независимость у нас отнять. Потому война закончится, но наша борьба за достойное место в сообществе человеческой цивилизации не завершится на этом.

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"Национальная болезнь украинцев – нравственная гемофилия"

По словам проректора УКУ, во время великих испытаний общество в Украине, к сожалению, пока не является монолитным.

"Даже во время войны и подъема народа появляются те, кто торгует на гуманитарной помощи, отбирает деньги, которые могут пойти на армию. Мы имеем дело с коррупционными проявлениями. После этой войны украинцы должны стать государственным народом. Это значит – не впадать в чрезмерные эмоции, мудро решать те дела, которые будут неизбежны", – считает общественный деятель.

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По его мнению, украинцам нужно преодолеть деструктивный пыл, а также решить внутренние усобицы.

Не нужно впадать в бешенство этих эмоций... Нам еще нужно много учиться, преодолевая национальную болезнь – моральную гемофилию, когда от малейшей ссоры мы становимся врагами,

– резюмировал Маринович.

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