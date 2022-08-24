Для українства життєво необхідно зменшити надмірні емоції й продовжувати запеклу боротьбу за своє місце у світі. Про це 24 каналу розповів український громадський діяч, проректор УКУ Мирослав Маринович.

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З надіями про майбутнє

Публіцист вважає, що українці усвідомлюють важливість моменту сьогодні. На його думку, війна проти росії буде останнім моментом, після якого повернення в минуле для України буде неможливим.

"Ми утвердимо свою незалежність. Ми можемо її вибороти й виборемо, але її ще треба буде утвердити ображеним нашим духом. Нам треба буде вичистити наші "авгієві конюшні", ставши народом, який усвідомлює свою відповідальність", – пояснив філософ.

На його думку, для України сьогодні неприпустимо, щоб народ відкладав загальні цінності, щоб дбати лише про власні інтереси.

Мирослав Маринович філософ, публіцист, громадський діяч, проректор УКУ Така Україна не утвердить свою незалежність. Знову знайдуться ті, хто захоче цю незалежність у нас відібрати. Тому війна закінчиться, але наша боротьба за гідне місце у спільноті людської цивілізації не завершиться на цьому.

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"Національна хвороба українців – моральна гемофілія"

За словами проректора УКУ, у час великих випробувань суспільство в Україні, на жаль, поки не є монолітним.

"Навіть у час війни й піднесення народу з'являються ті, хто торгує на гуманітарній допомозі, відбирає гроші, які можуть піти на армію. Ми маємо справу з корупційними проявами. Після цієї війни українці мають стати державницьким народом. Це означає – не впадати в надмірні емоції, мудро вирішувати ті справи, які будуть неминучими", – вважає громадський діяч.

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На його думку, українцям потрібно подолати деструктивний запал, а також вирішити внутрішні усобиці.

Не потрібно впадати в шал тих емоцій... Нам ще треба багато вчитися, долаючи національну хворобу – моральну гемофілію, коли від найменшої сварки ми стаємо ворогами,

– резюмував Маринович.

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