Зеленский присвоил бригаде название "Призрак Киева" и вручил боевые знамена

24 августа 2024, 13:25
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Автор: Дмитрий Усик

В День Независимости Владимир Зеленский вручил бригадам боевые знамена и награды. Кроме этого, на празднике присвоили два почетных названия – в честь "Призрака Киева" и Андрея Шептицкого.

Вручение знаков отличия и флагов президентом Украины состоялось во время торжеств на Софиевской площади, информирует 24 Канал.

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Вручение ко Дню Независимости

Так, во время торжеств ко Дню Независимости боевое знамя от президента Украины получили:

  • 42 отдельная механизированная бригада ОК "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Боевое знамя вручено командиру, подполковнику Сергею Лисовенко.
  • Отдельная артиллерийская бригада НГУ Украины. Боевое знамя вручено командиру, Герою Украины, подполковнику Олегу Голинею.

Вручение боевого знамени 42 бригаде / фото Офис Президента

Интересно! После вручения боевого знамени по воинской части издается приказ, согласно которому устанавливается место для его хранения и назначаются знаменосец, ассистенты и знаменосный взвод.

Также 40 бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" ВС ВСУ присвоено почетное наименование "Призрак Киева". Ленту с почетным наименованием получил командир, полковник Виктор Данилюк.

Вручение название "Призрак Киева" / фото Офис Президента

Кроме этого 103 отдельной территориальной бригаде Сил территориальной обороны присвоено название имени Андрея Шептицкого. Ленту получил командир, полковник Игорь Бандаренко.

Кроме этого, ленту "За мужество и отвагу" для боевого знамени вручили:

  • 58 отдельной мотопехотной бригаде им. И. Выговского ОК "Север" Сухопутных войск ВСУ. Отличие получил командир, полковник Руслан Шевчук. А также
  • 77 отдельной аэромобильной бригаде ДШВ. Отличие получил подполковник Сергей Нестерчук.
  • 31 бригаде им. генерал-майора А. Ратиевского НГУ Украины. Отличие получил полковник Евгений Шульга.