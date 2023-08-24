День Независимости на оккупированных территориях: как украинцы пытаются отмечать праздник

На оккупированных территориях особенно ценится День Независимости Украины. Несмотря на психологическое давление и издевательство украинцы и дальше сопротивляются и с нетерпением ждут, когда наступит освобождение от российских захватчиков.

Украинцы уважают День Независимости не только на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, но и в Крыму. Как на оккупированных территориях проходит праздник – передает 24 Канал.

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В Крыму избили женщину из-за цветов и флага

Во временно оккупированном Крыму пожилую женщину избили из-за того, что она хотела возложить цветы и флаг Украины у памятника Тарасу Шевченко. Пострадавшая в вышиванке заявила, что в прошлом году "местные власти" позволили людям в День Независимости возложить цветы и поднимать флаг, правда, существовало ограничение – без скопления людей.

В этом году женщина решила возложить цветы вместе с семьей у памятника украинскому писателю и поднять флаг, но на нее набросилась другая женщина. Она отобрала букет, а пожилую женщину – толкнула на землю.

Женщину избили из-за цветов и флага Украины: смотрите видео

На оккупированных территориях развевается флаг Украины

В разных областях Украины, которые находятся под российской оккупацией, продолжают уважать родную страну. К примеру, в селе Михайловка, что в Запорожской области, украсили надписью забор вокруг дома, который, по всей видимости, принадлежит местному коллаборанту.



В Михайловке разрисовали забор, где живет коллаборант / Фото из соцсетей

В Новой Каховке на оккупированной части Херсонщины оккупантам также напоминают, что им здесь не рады. Украинские флаги появляются на зданиях, а так называемые предвыборные информационные кампании зарисовывают сине-желтыми красками.



В Новой Каховке рисуют украинские флаги / Фото из соцсетей



Новая Каховка – это Украина / Фото из соцсетей

В Бердянске активисты установили украинский флаг на Мелитопольском шоссе. Оккупанты его так и не сняли. Очевидно, "привыкают к новой атмосфере".

Флаг Украины в оккупированном Бердянске: смотрите видео

Во временно оккупированном Луганске активисты движения "Желтой ленты" на остановках общественного транспорта установили оборудование, чтобы украинцы смогли услышать гимн родной страны. Такие особые поздравления ко Дню Независимости помогают людям не падать духом и предоставляют силы для противостояния с врагом.

В Луганске звучал гимн Украины: смотрите видео