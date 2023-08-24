Наше будущее вместе – как ЕС и ОАЭ поздравили Украину с Днем Независимости

В Объединенных Арабских Эмиратах и Европейском Союзе обратились к украинцам по случаю Дня Независимости. К приветствиям присоединился самый высокий небоскреб Бурдж-Халифа, евроинституции и другие здания.

Известные здания в ОАЭ и ЕС 24 августа засияли цветом украинского флага. Таким образом украинцев поздравили с Днем Независимости, передает 24 Канал.

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Как украинцев поздравили ОАЭ

На странице крупнейшего небоскреба мира Бурдж-Халифа, расположенного в городе Дубай, в соцсетях появилось два обращения к украинцам. Между собой они отличались не только языками, но и содержанием.

Мы зажигаем Бурдж-Халифа сегодня вечером в честь Независимости Украины. Пусть этот день станет памяткой о богатом наследии Украины и достижениях ее борющегося народа. Поздравляем Украину и ее народ с праздником Дня Независимости,

– говорится в сообщении на арабском.

Небоскреб Бурдж-Халифа стал сине-желтым в День Независимости: видео из соцсетей



Также видео сопровождал текст на английском. Из него было убрано упоминание о борьбе. В английской версии администрация Бурдж-Халифа поздравила украинцев с "душевным и памятным праздником", а также пожелала, чтобы День Независимости "излучал гордость, единство и праздничность" и чествовал богатую историю и достижения украинского народа.

, это здание успело попасть в скандал . 12 июня администрация решила поздравить страну-агрессорку с днем России и перекрасила здание Бурдж-Халифа в триколор, в то время как россияне продолжают убивать украинцев. Наши звезды оставили гневные комментарии на странице сооружения в соцсетях.

Кроме этого, украинцев поздравили и в столице ОАЭ. В Абу-Даби тоже "перекрасили" большой небоскреб в цвета флага Украины.



Абу-Даби перенял эстафету в Дубае / Фото из соцсетей

Как поздравила украинцев Европа

В этот четверг, 24 августа, европейские институции подсветили свои здания цветами украинского флага. Европейская служба внешних дел опубликовала красивые фотографии и поздравила украинцев с праздником.

Спустя 32 года после того, как Украина восстановила свою независимость, она отмечает свой День Независимости в разгар вторжения. Мы стоим вместе с Украиной в ее борьбе за свободу и ценности, которые мы разделяем: ваш свет будет продолжать сиять в ЕС,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что будущее нашего государства и ЕС вместе. Обращение завершалось лозунгом "Слава Украине"!

Европейские институции в сине-желтом цвете / Фото Европейской службы внешних дел

