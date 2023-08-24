Наше будущее вместе – как ЕС и ОАЭ поздравили Украину с Днем Независимости
В Объединенных Арабских Эмиратах и Европейском Союзе обратились к украинцам по случаю Дня Независимости. К приветствиям присоединился самый высокий небоскреб Бурдж-Халифа, евроинституции и другие здания.
Известные здания в ОАЭ и ЕС 24 августа засияли цветом украинского флага. Таким образом украинцев поздравили с Днем Независимости, передает 24 Канал.
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Как украинцев поздравили ОАЭ
На странице крупнейшего небоскреба мира Бурдж-Халифа, расположенного в городе Дубай, в соцсетях появилось два обращения к украинцам. Между собой они отличались не только языками, но и содержанием.
Мы зажигаем Бурдж-Халифа сегодня вечером в честь Независимости Украины. Пусть этот день станет памяткой о богатом наследии Украины и достижениях ее борющегося народа. Поздравляем Украину и ее народ с праздником Дня Независимости,
– говорится в сообщении на арабском.
Небоскреб Бурдж-Халифа стал сине-желтым в День Независимости: видео из соцсетей
Также видео сопровождал текст на английском. Из него было убрано упоминание о борьбе. В английской версии администрация Бурдж-Халифа поздравила украинцев с "душевным и памятным праздником", а также пожелала, чтобы День Независимости "излучал гордость, единство и праздничность" и чествовал богатую историю и достижения украинского народа.
Кроме этого, украинцев поздравили и в столице ОАЭ. В Абу-Даби тоже "перекрасили" большой небоскреб в цвета флага Украины.
Абу-Даби перенял эстафету в Дубае / Фото из соцсетей
Как поздравила украинцев Европа
В этот четверг, 24 августа, европейские институции подсветили свои здания цветами украинского флага. Европейская служба внешних дел опубликовала красивые фотографии и поздравила украинцев с праздником.
Спустя 32 года после того, как Украина восстановила свою независимость, она отмечает свой День Независимости в разгар вторжения. Мы стоим вместе с Украиной в ее борьбе за свободу и ценности, которые мы разделяем: ваш свет будет продолжать сиять в ЕС,
– говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что будущее нашего государства и ЕС вместе. Обращение завершалось лозунгом "Слава Украине"!
Европейские институции в сине-желтом цвете / Фото Европейской службы внешних дел