Відомі будівлі в ОАЕ та ЄС 24 серпня засяяли кольорами українського прапора. У такий спосіб українців привітали з Днем Незалежності, передає 24 Канал.

До теми Нашого світла стане, щоб перемогти пітьму: як відзначають День Незалежності України у світі

Як українців привітали ОАЕ

На сторінці найбільшого хмарочоса світу Бурдж Халіфа, що розташований у місті Дубай, в соцмережах з'явилися два звернення до українців. Між собою вони відрізнялися не тільки мовами, а й змістом.

Ми запалюємо Бурдж Халіфа сьогодні ввечері на честь Незалежності України. Нехай цей день стане пам'яткою про багату спадщину України та здобутки її народу, що бореться. Вітаємо Україну та її народ зі святом Дня Незалежності,

– мовиться у повідомленні арабською.

Хмарочос Бурдж Халіфа став синьо-жовтим у День Незалежності: відео з соцмереж



Також відео супроводжував текст англійською. З нього була прибрана згадка про боротьбу. В англійській версії адміністрація Бурдж Халіфа привітала українців з "душевним та пам'ятним святом", а також побажала, щоб День Незалежності "випромінював гордість, єдність і святковість" та вшановував багату історію й досягнення українського народу.

До слова, ця будівля встигла потрапити до скандалу. 12 червня адміністрація вирішила привітати країну-агресорку з днем Росії і перефарбувала будівлю Бурдж Халіфа в триколор в той час, як росіяни продовжують вбивати українців. Наші зірки після цього залишили гнівні коментарі на сторінці споруди у соцмережах.

Крім цього українців привітали й у столиці ОАЕ. В Абу-Дабі теж "перефарбували" великий хмарочос в кольори прапора України.



Абу-Дабі перейняв естафету в Дубаю / Фото з соцмереж

Як привітала українців Європа

У цей четвер, 24 серпня, європейські інституції підсвітили свої будівлі кольорами українського прапора. Європейська служба зовнішніх справ опублікувала красиві світлини й привітала українців зі святом.

Через 32 роки після того, як Україна відновила свою незалежність, вона відзначає свій День Незалежності в розпал вторгнення. Ми стоїмо разом з Україною у її боротьбі за свободу та цінності, які ми поділяємо: ваше світло продовжуватиме сяяти в ЄС,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що майбутнє нашої держави та ЄС разом. Звернення завершувалося гаслом "Слава Україні"!

Європейські інституції в синьо-жовтих кольорах / Фото Європейської служби зовнішніх справ

