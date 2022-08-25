"Чувствовалась семейная атмосфера": как Польша праздновала День Независимости Украины

Почти в каждом крупном городе Польши вчера отмечали День Независимости Украины. На всех мероприятиях собирали средства либо для украинских беженцев, либо для ВСУ.

О Дне Независимости Украины в Польше 24 каналу рассказал польский ученый и общественный деятель Ришард Купидура. По его словам, чаще всего это были концерты, которые сопровождались благотворительными акциями в поддержку украинцев.

К теме Яркое завершение тревожного Дня Независимости: в Киеве Родина-мать стала сине-желтой

Чувствовалась хорошая семейная атмосфера

Сам Ришард праздновал День Независимости Украины в Центральном здании культуры в Познани. Хотя там собралось достаточно много людей, но чувствовалась семейная и уютная атмосфера. Муж очень рад, что удалось организовать такой красивый праздник.

Он отмечает, что День Независимости Украины отмечали почти в каждом воеводстве (аналог области – 24 канал) – и в Варшаве, Гданьске, Люблине, Кракове Лодзи и т.д. Прекрасно, что украинцы с поляками так же организовались.

Отлично, что эти празднования организовали украинцы совместно с поляками. Праздники носили локальный характер. Это не было сверху накинуто, чтобы все было так официально. Нет, люди сами организовались на местах. И это радует,

– отметил Купидура.

Интересно – Минобороны Украины потроллило оккупантов в День Независимости: смотрите видео

Добавим, многие мировые лидеры красиво поздравили Украину с Днем Независимости. 24 канал собрал приветствие от международных партнеров из многих государств мира.