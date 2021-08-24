В День Независимости Украины в России состоятся 5 судилищ над украинцами

В России и оккупированном ею Крыму прямо в День Независимости Украины, 24 августа, состоятся 5 судилищ над гражданами Украины. Об этом рассказала уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

Речь идет, в частности, о "суде" против одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. А также еще о четырех заседание по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир".

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В России состоятся 5 судилищ над украинцами

24 августа, прямо в День Независимости Украины, в оккупированном Россией Крыму состоится очередное "судебное заседание" по делу против одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Это "незаконное заочное судилище", как отметила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, касается якобы "незаконного пересечения границы России" и "незаконного обращения с оружием".

Уже на территории самой России, в Ростове-на-Дону, в этот же день состоятся сразу 4 судебных заседания в так называемом "деле Хизб ут-Тахрир". Речь о:

Ленуре Сейдаметове и Тимуре Ялкабове из так называемой "симферопольской третьей группы".

Ремзи Бекирове, Ризе Изетове, Раиме Айвазове, Шабане Умерове и Фарходе Базарове из "второго симферопольского дела".

Энвере Аметове, Османе Арифмеметове, Яшаре Муединове, Руслане Сулейманове и Рустеме Шейхалиеве (по тому же деле, но в отдельном рассмотрении).

Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов и Александр Сизиков также будут в суде по делу "четвертой бахчисарайской группы".

Все эти дела касаются крымских татар, которые не согласились подчиниться российской оккупации Крыма.

Россия прибегает к циничным преследованиям с целью прекращения религиозной деятельности крымских татар, а также подавления гражданской активности жителей временно оккупированного Крыма,

– подчеркнула Денисова.

Уполномоченная призвала генконсула Украины в Ростове Тараса Малышевского и международные правозащитные организации посетить эти суды, чтобы хотя бы попытаться предотвратить нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины.

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Полный текст публикации Людмилы Денисовой в фейсбуке:

Завтра в так называемом "Армянском городском суде" во временно оккупированном Крыму состоится очередное судебное заседание по "делу Мустафы Джемилева". Оккупационные власти устроили незаконное заочное судилище над лидером крымскотатарского народа за якобы "незаконное пересечение границы РФ" и "незаконное обращение с оружием".

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоятся сразу четыре судебных заседания по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир":

Ожидается предварительное заседание по делу Ленура Сейдаметова и Тимура Ялкабова, входящих в так называемую "симферопольскую третью группу". 23 июля 2021 подконтрольный России "Верховный суд Крыма" отклонил апелляционную жалобу защиты на продление им меры пресечения.

В отношении участников "второго симферопольскойнрдела" Ремзи Бекирова, Ризы Изетова, Раима Айвазова, Шабана Умерова и Фархода Базарова. Во время заседания ожидается рассмотрение дела по существу.

В отношении участников так называемой "второй симферопольского группы" в подгруппе Энвера Аметова, Османа Арифмеметова, Яшар Муединова, Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева. Во время заседания ожидается допрос тайного свидетеля ФСБ.

В отношении участников "четвертой бахчисарайской группы", в которую входят Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов и Александр Сизиков. Во время заседания ожидается рассмотрение дела по существу.

РФ прибегает к циничным преследованиям с целью прекращения религиозной деятельности крымских татар, а также подавления гражданской активности жителей временно оккупированного Крыма.

Призываю Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить незаконные судилища для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины, а также содействие обеспечению права на защиту и справедливый суд.

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