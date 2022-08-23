В День Независимости будет солнечно и жарко, но не везде: прогноз погоды на 24 августа

Погода в Украине в среду, 24 августа, будет солнечной, малооблачной и жаркой в большинстве регионов. Только на Западе страны синоптики предупреждают о дождях с грозами.

Максимально воздух прогреется до +33 градусов. А "самое прохладное" 24 августа будет на Западе - +27 градусов.

Важно Синоптик предупредил украинцев о ливнях и сильном ветре: где и когда испортится погода

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что во всех областях Украины синоптическая ситуация будет однородной – повышенное атмосферное давление, солнечно, малооблачно и жарко. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +28…+33 градусов.

Свежее на пару градусов будет в Карпатах, а жарче – на крайнем Востоке. Есть вероятность локальных дождей на Закарпатье и в Карпатах. В восточных областях Украины и на юго-востоке порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Киеве в День Независимости осадков не ожидается. Солнечная, жаркая, настоящая летняя погода будет хозяйничать в столице.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Весь день на Западе будет облачным. Ночной дождь с грозой к утру закончится. Однако он может возвратиться вечером. Температура воздуха будет достигать +27...+29 градусов. На Востоке облачная погода будет наблюдаться в течение всего дня, осадков не будет. Столбики термометров покажут +32...+34 градуса.

Весь день на севере будет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +30...+32 градуса. На юге ясная погода ожидается утром и вечером, днем небо могут затянуть облака, однако ненадолго. Температура воздуха будет составлять +30...+32 градуса.

Весь день в Киеве продержится ясная погода. Без осадков, +30...+32 градуса.

Погода в городах Украины 24 августа

Ужгород – +28...+30

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +28...+30

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +28...+30

Ровно – +29...+31

Житомир – +30...+32

Винница – +30...+32

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +30...+32

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +30...+32

Сумы – +28...+30

Полтава – +30...+32

Днепр – +31...+33

Запорожье – +31...+33

Донецк – +30...+32

Луганск – +32...+34

Харьков – +31...+33

Киев – +30...+32



Прогноз погоды на 24 августа / Фото Укргидрометцентра.

В Луганске будет ясная погода. Без осадков.