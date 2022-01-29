В День памяти Героев Крут ежегодно лучших курсантов будут отмечать премией, – Зеленский

Начиная с 2022 года лучших курсантов в День памяти Героев Крут будут отмечать денежной премией. Ее размер такой, чтобы хватило на подарки родным и собратьям.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время визита в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. По его словам, некоторые уже сегодня получат эти средства.

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Я уверен, что вы точно готовы в будущем защищать Украину, и точно не ради денег. Но вы должны знать: ваше государство вас ценит,

– сказал глава государства.

Президент вручил первым курсантам денежные сертификаты и ценные подарки за успехи в учебе.

Кроме этого, Владимир Зеленский отметил, что размер премии установили такой, чтобы ее хватило, в частности, на подарки родным, близким, командирам и боевым собратьям.

Зеленский вручил курсантам денежные сертификаты и ценные подарки / Фото Офиса Президента

Зеленский наградил курсантов денежными премиями: смотрите видео

Бой под Крутами: что известно

Бой под Крутами стал символом героизма молодежи в борьбе за независимость Украины.

Возле железнодорожной станции Круты 29 января 1918 года около 400 курсантов и студентов сдержали наступление на Киев почти 6-тысячной армии большевиков. Бой длился больше 5 часов.

Украинцы потеряли от 80 до 100 Героев, 27 юношей попали в плен. Их пытали, а потом казнили. Тем не менее, потери большевиков были значительно больше – около нескольких сотен.

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