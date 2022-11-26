На войне и в тылу: украинцы почтили память жертв Голодомора

Ежегодно в последнюю субботу ноября украинцы чтят память жертв Голодомора – геноцида украинского народа, устроенного коммунистическим режимом. Несмотря на полномасштабную войну, Украина провела акцию "Зажги свечу памяти" и в тылу, и на фронте.

Как и 90 лет назад, враг пытается уничтожить украинцев. Так что сегодня вся страна вспоминает о тех страшных событиях, живя в сложные времена. Свечу памяти зажгли и украинцы в тылу, и наши защитники и защитницы на фронте.

Обратите внимание Голодомор – тогда и сейчас: как и почему Россия воспроизводит геноцид времен СССР

Украинские воины почтили память жертв геноцида

Каждый день украинские защитники и защитницы, рискуя собственной жизнью и здоровьем, борются за нашу свободу. Но даже несмотря на тяжелые бои, наши воины не забыли о тех, чью жизнь унес кровавый советский режим, устроив искусственный голод.

Генштаб ВСУ опубликовал мощные кадры, на которых видно, как наши воины почтили память погибших – в окопах, на флоте, в штабах. Все присоединились к акции "Зажги свечу".

Как украинские воины почтили память жертв Голодомора: смотрите видео

Украинцы также чтят память жертв Голодомора

В свете последних событий, когда Россия пытается оставить нас без света, тепла и связи, каждый день украинцы зажигают свечи. Сегодня это не просто свечи, а память о тех, кто стал жертвой геноцида в 1932–1933 годах, и тех, кто умер от голода в 1921–1923 и 1946–1947 годах. Это свет в память о тех, чья жизнь унесла тьма. Это свет – напоминание того, что тьма не победит. Даже в самые темные и трагические времена.

Во многих городах, в которых это сейчас возможно, прошли традиционные траурные панихиды и почтили память погибших. По всей стране люди присоединились к акции памяти жертв Голодомора и зажгли свечу памяти в своих домах.

"Проходят десятилетия, а россияне не меняются. Сейчас они продолжают совершать геноцид украинского народа. Зажженная свеча в знак памяти по погибшим в результате Голодомора", – пишет пользователь сети Валерия.



Украинцы чтят память жертв Голодомора / Фото из соцсетей

"Смотрю как разгорается свеча памяти в окне. Видятся поколения, замученные россиянами/советами/жандармами. Мы передаем детям память и веру, они передают низость и злобу. Хочу быть последней в своем роде, кто страдает от них. Поэтому передам эту память как предостережение", – пишет пользователь ida_korol.



Украинцы чтят память жертв Голодомора / Фото из соцсетей

24 канал также присоединился к акции

Ежегодно коллектив 24 канала присоединяется к всеукраинской акции "Зажги свечу памяти". На подоконниках в своих квартирах и домах наша редакция также зажгла свечи памяти, почтив жертв Голодомора.

Редакция 24 канала почтила память жертв Голодомора

В истории украинского народа немало боли и трагедий. Нас пытались уничтожить и стереть с лица земли. Как 90 лет назад, так и сейчас. Веками мы боремся за свободу и даже за право существования.

Сегодня враг снова пытается сделать то же самое. Как говорил президент Владимир Зеленский, нас снова хотят уничтожить бомбами, пулями, холодом и голодом. Но мы не сдаемся и не покоримся. Мы делаем все, чтобы больше никто никогда не пытался уничтожать наш народ.

Вечная память всем жертвам Голодоморов!