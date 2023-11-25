Как Львов почтил жертв Голодомора: щемящий фоторепортаж

Львов в последнюю субботу ноября, 25 числа, присоединился к чтению памяти жертв Голодомора. В центре города состоялся молебен.

Участие в молебне приняли представители духовенства, а также воины, сообщает 24 Канал. Впоследствии люди зажгли памятные свечи.

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Свечи в 16:00 в День памяти жертв Голодомора зажигают ежегодно в последнюю субботу ноября. Акция проводится с 2003 года. Ее проводят по инициативе исследователя Голодомора легендарного Джеймса Мэйса.

Как Львов почтил жертв Голодомора

К вечеру львовяне и гости города собрались на молебен памяти. Его провели у памятника Тарасу Шевченко. С собой люди принесли свечи и лампады, которые зажгли, чтобы почтить взрослых и детей, чьи жизни забрали во время Голодомора.



Во Львове провели молебен / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала



Участие в нем приняли взрослые и дети / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала



С собой люди принесли лампадки / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала



К вечеру их зажгли в память о погибших / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала



Люди собрались, чтобы еще раз напомнить: они не забудут / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала



Огоньки памяти горят за всех погибших / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала

Не забудем. Не простим.