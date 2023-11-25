Участь у молебні взяли представники духовенства, а також воїни, інформує 24 Канал. Згодом люди запалили пам'ятні свічки.

Зверніть увагу В Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору: фоторепортажі з різних міст

Свічки о 16:00 в День вшанування жертв Голодомору запалюють щороку в останню суботу листопада. Акція проводиться з 2003 року. Її проводять з ініціативи дослідника Голодомору легендарного Джеймса Мейса.

Як Львів вшанував жертв Голодомору

Під вечір львів'яни та гості міста зібралися на молебень пам'яті. Його провели біля пам'ятника Тарасу Шевченкові. З собою люди принесли свічки та лампади, які згодом запалили, аби вшанувати дорослих та дітей, чиї життя забрали під час Голодомору.



У Львові провели молебень / Фото Івана Магуряка для 24 Каналу



Участь у ньому взяли дорослі й діти / Фото Івана Магуряка для 24 Каналу



З собою люди принесли лампадки / Фото Івана Магуряка для 24 Каналу



Під вечір їх запалили у пам'ять про загиблих / Фото Івана Магуряка для 24 Каналу



Люди зібралися, щоб вкотре нагадати: вони не забудуть / Фото Івана Магуряка для 24 Каналу



Вогники пам'яті горять за всіх, хто загинув / Фото Івана Магуряка для 24 Каналу

Не забудемо. Не пробачимо.