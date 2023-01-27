День памяти жертв Холокоста: история страшной даты и что сейчас важно помнить о трагедии

Во время второй мировой войны нацисты уничтожили ориентировочно 6 миллионов евреев. Невинных детей и взрослых массово расстреливали и в Бабьем Яру на северо-западной окраине Киева.

Ведь на территории Украины проживало самое большое количество евреев в Европе. Сегодня, 27 января, весь мир вспоминает о жертвах нацистского террора в Международный день памяти жертв Холокоста.

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77 лет назад евреев выпустили из Аушвица

Нацисты 1933 – 1945 года преследовали и уничтожали еврейский народ. Людей расстреливали, сжигали в крематориях или уничтожали в газовых камерах лагерей.

Только 1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила резолюцию о признании 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста.

Именно в этот день – 27 января 1945 года – войска 1-го Украинского фронта освободили заключенных крупнейшего гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау возле польского города Освенцим.

Украина была одной из шести стран-инициаторов принятия документа ООН, но только в 2012 году официально на государственном уровне присоединилась к празднованию этой международной даты.

Что происходило с евреями во время Второй мировой войны

Их (евреев – 24 Канал) собирали на Львовскую площадь и вели. В Бабьем Яру за городом расстреливали,

– вспомнила 97-летняя киевлянка Галина Михайловна.

Женщина рассказала в эфире телемарафона, что в ее доме жило несколько еврейских семей. Их нацисты в сентябре 1941 собрали и не сказали, куда ведут. Они не вернулись. Таких историй было множество.

Суспільне рассказало несколько историй людей, которые, будучи детьми, смогли выжить во время Холокоста.

В еврейское гетто в городе Балта Одесской области в малом возрасте попал Захар Табачник. Тогда у них была немецкая и румынская власть. Они переселили евреев на несколько отдельных улиц.

Время от времени немецкие власти давали указания местным румынским властям – нужно убить столько-то евреев. Ну, и румыны выполняли приказ,

– вспомнил мужчина.

Евреи расстреляли его мать, в гетто скончалась его бабушка. Сам мужчина спасся чудом.

"Заходят два солдата с автоматами наперевес, а в этой комнате я с мамой, мамина сестра родная с детьми-близнецами, и дед мой был – кожа и кости, худой-худый. Один из них и говорит: "Даем очередь?". Тетя моя не выдержала, говорит на немецком: "Старики, больные, маленькие дети". И тут второй солдат положил руку на ствол, повернул его и они вместе вышли. Эта тетя спасла нам жизнь", – рассказал Захар Табачник.

История спасения Захара Табачника, который был в гетто: смотрите видео

Справка. "Голокост" с древнегреческого языка переводится как "всесожжение". Существует также термин Шоа, что по ивриту означает "катастрофа". Шоа связывают с преследованием европейских евреев. Следует отметить, что на территории бывшего советского союза уничтожили ориентировочно 2,2 – 2,5 миллиона человек.

Россия уничтожает людей, выживших во время Холокоста

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович вспомнил в эфире телемарафона, что в советское время эта трагедия замалчивалась, а с 1991 года Украина пытается восстановить эту память. Однако с начала полномасштабного вторжения Россия начала уничтожать в Украине даже тех людей, которым во время Второй мировой удалось выжить.

Россияне убили в эту войну (российско-украинскую – 24 Канал) нескольких людей, переживших Холокост. Например, Ванду Объедкову из Мариуполя, Бориса Романченко, пережившего Бухенвальд,

– рассказал Дробович.

Он отметил, что эти люди пережили Холокост и Вторую мировую войну, но не пережили россиян. Но они задумались о своей идентичности.

Антон Дробович объяснил, что:

СССР боролся с национальной идентичностью евреев, как и других народов, и уничтожал память обо всем, что ее укрепляло: "Чтобы построить "советского" человека, у которого, кроме этого "советского", не должно было быть никакой более важной идентичности";

российская пропаганда сейчас постоянно обращается к антисемитизму и неуместным аналогиям. Путина и Лаврова предупреждали, что они не могут проводить аналогии, но это их не останавливает;

Россия продолжает прибегать к поступкам, похожим на нацистские.

Кремль повторяет историю – геноцид испытывают украинцы

Почтил память жертв Холокоста и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что Украина разделяет боль еврейского народа и всех пострадавших от нацистского террора в годы Второй мировой войны.

Трагедия должна была стать предостережением Человечеству. Должна была, но не стала... Сегодня снова в самом центре Европы происходит геноцид украинцев,

– рассказал Залужный.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины – это первая армия мира, ведь защищает свое, борется за выживание украинской нации, свободу, память и правду.

Залужный в память жертв Холокоста почтил их память: смотрите видео