Адже на території України проживала найбільша кількість євреїв у Європі. Сьогодні, 27 січня, увесь світ згадує про жертв нацистського терору у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

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77 років тому євреїв випустили з Аушвіца

Нацисти 1933 – 1945 роках переслідували та знищували єврейський народ. Людей розстрілювали, спалювали в крематоріях чи знищували у газових камерах таборів.

Тільки 1 листопада 2005 року Генеральна Асамблея ООН проголосила резолюцію щодо визнання 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту.

Саме в цей день – 27 січня 1945 року – війська 1-го Українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау біля польського міста Освенцим.

Україна була однією з шести країн-ініціаторів ухвалення документа ООН, та тільки у 2012 році офіційно на державному рівні приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати.

Що відбувалось з євреями у часи Другої світової війни

Їх (євреїв – 24 Канал) збирали на Львівську площу і вели. У Бабиному Яру за містом розстрілювали,

– пригадала 97-річна киянка Галина Михайлівна.

Жінка розповіла в ефірі телемарафону, що в її будинку жило декілька єврейських родин. Їх нацисти у вересні 1941 році зібрали та не сказали, куди ведуть. Вони не повернулись. Таких історій було безліч.

Суспільне розповіло декілька історій людей, які, бувши дітьми, змогли вижити під час Голокосту.

До єврейського гетто у місті Балта Одеської області у малому віці потрапив Захар Табачник. Тоді в них була німецька та румунська влада. Вони переселили євреїв на декілька окремих вулиць.

Час від часу німецька влада давала вказівки місцевій румунській владі – треба вбити стільки-то євреїв. Ну, і румуни виконували наказ,

– пригадав чоловік.

Євреї розстріляли його матір, в гетто померла його бабуся. Сам чоловік врятувався дивом.

"Заходять двоє солдатів з автоматами напереваги, а в цій кімнаті я з мамою, мамина сестра рідна з дітьми-близнюками, і дід мій був – шкіра та кістки, худий-худий. Один із них і каже: "Даємо чергу?". Тут тітка моя не витримала, каже німецькою: "Старі, хворі, маленькі діти". І тут другий солдат поклав руку на ствол, повернув його та вони разом вийшли. Ця тітка врятувала нам життя", – розповів Захар Табачник.

Історія порятунку Захара Табачника, який був в гетто: дивіться відео

Довідка. "Голокост" з давньогрецької мови перекладається як "всеспалення". Існує також термін Шоа, що з івриту означає "катастрофа". Шоа пов'язують з переслідуванням європейських євреїв. Варто зауважити, що на території колишнього радянського союзу знищили орієнтовно 2,2 – 2,5 мільйона осіб.

Росія знищує людей, які вижили під час Голокосту

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович пригадав в ефірі телемарафону, що у радянський час ця трагедія замовчувалась, а з 1991 року – Україна намагається відновити цю пам'ять. Проте з початку повномасштабного вторгнення Росія почала знищувати в Україні навіть тих людей, яким у час Другої світової вдалось вижити.

Росіяни вбили в цю війну (російсько-українську – 24 Канал) декількох людей, які пережили Голокост. Наприклад, Ванду Об'єдкову з Маріуполя, Бориса Романченка, який пережив Бухенвальд,

– розповів Дробович.

Він відзначив, що ці люди пережили Голокост та Другу світову війну, але не пережили росіян. Та вони замислились про свою ідентичність.

Антон Дробович пояснив, що:

СРСР боролось з національною ідентичністю євреїв, як і інших народів, і знищувало пам'ять про все, що її укріплювало: "Щоб побудувати "радянську" людину, в якої, окрім цього "радянського" не повинно було бути ніякої важливішої ідентичності";

російська пропаганда зараз постійно звертається до антисемітизму та недоречних аналогій. Путіна та Лаврова попереджали, що вони не можуть проводити аналогії, та це їх не зупиняє;

Росія продовжує вдаватись до вчинків, схожих до нацистських.

Кремль повторює історію – геноциду зазнають українці

Вшанував пам'ять жертв Голокосту і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він відзначив, що Україна розділяє біль єврейського народу та всіх постраждалих від нацистського терору під час Другої світової війни.

Трагедія мала стати пересторогою Людству. Мала, але не стала... Сьогодні знову в самому центрі Європи відбувається геноцид українців,

– розповів Залужний.

Він відзначив, що Збройні Сили України – це перша армія миру, адже захищає своє, бореться за виживання української нації, за свободу, пам'ять і правду.

Залужний у пам'ять жертв Голокосту вшанував їхню пам'ять: дивіться відео

Зверніть увагу! Володимир Зеленський відзначив, що Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв Голокосту: "Ми знаємо і пам'ятаємо, що байдужість убиває разом з ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло". Повне звернення президента України дивіться за посиланням.