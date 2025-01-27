Их осталось совсем немного: Зеленский о 80-летии освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау

Владимир Зеленский 27 января вместе с представителями 60 государств принял участие в церемонии чествования в Освенциме. Мероприятия были посвящены 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины. Отмечается, что церемония чествования состоялась на территории Государственного музея Аушвиц-Биркенау в Польше.

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Политики почтили 80-летие освобождения Аушвиц-Биркенау

По словам Владимира Зеленского, людей, которые выжили в концлагере Аушвиц, осталось совсем немного. Однако в этот день они обращались к лидерам почти 60 стран и ко всему миру.

О том, какими безжалостными могут быть люди, чей разум отравлен ненавистью. О том, через что пришлось пройти узникам лагерей. И о том, как они были освобождены 27 января 80 лет назад,

– написал глава государства.

Президент Украины добавил, что для тысяч выживших, евреев, этот день стал вторым днем рождения. Но миллионы людей погибли.

По словам Зеленского, сегодня Украина вместе с миром чтит память жертв Холокоста и осуждает нацизм.

Каждый, кто вкладывается в ненависть, проигрывает. Каждый, кто спасает жизни, получит благодарность мира,

– подытожил он.

Мировые лидеры почтили 80-летие освобождения Аушвиц-Биркенау / Фото: Владимир Зеленский