О визите главы государства в Польшу сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Зеленский в Польше

Кроме участия в торжественных мероприятиях, Зеленский также будет иметь двусторонние встречи. В частности, с президентом Евросовета Антониу Коштой и с президентом Франции Макроном.

Прибытие Зеленского в Польщу: смотрите видео

К слову, 26 января, президент вместе с раввинами, украинским политическим руководством и представителями дипломатического корпуса в Бабьем Яру в Киеве почтили память убитых во время Холокоста.

Зеленский подчеркнул, что преступление Холокоста никогда не должно повториться. Политик отметил, что о нем постепенно начали забывать, а "зло, пытающееся уничтожать жизнь целых народов, до сих пор остается в мире".

Мы все должны бороться ради жизни и не забывать, что безразличие – это удобрение для зла. Мы должны преодолевать ненависть, порождающую издевательства и убийства. Мы должны не допускать беспамятства. И это миссия каждого – делать все, чтобы зло не победило,

– заявил президент.