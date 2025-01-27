Про візит глави держави до Польщі повідомив його прессекретар Сергій Никифоров, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Зеленський у Польщі

Окрім участі в урочистих заходах, Зеленський також матиме двосторонні зустрічі. Зокрема, із президентом Євроради Антоніу Коштою та із президентом Франції Макроном.

Прибуття Зеленського до Польщі: дивіться відео

До слова, 26 січня, президент разом з рабинами, українським політичним керівництвом та представниками дипломатичного корпусу у Бабиному Яру у Києві вшанували пам'ять убитих під час Голокосту.

Зеленський наголосив, що злочин Голокосту ніколи не має повторитись. Політик зауважив, що про нього поступово почали забувати, а "зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі".

Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість – це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства. Ми повинні не допускати безпамʼятства. І це місія кожного – робити все, щоб зло не перемогло,

– заявив президент.