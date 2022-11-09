Скоро услышим слова победы и мира, – Зеленский поздравил с Днем письменности и языка
Источник:Владимир Зеленский
9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Президент Владимир Зеленский поздравил всех с официальным праздником.
Украинский – это язык свободы и воли, мощное оружие украинского народа в борьбе за нашу независимость и победу. И именно сегодня мы имеем прекрасную возможность признаться в любви к родному языку и в очередной раз почтить его.
Обратите внимание День украинской письменности и языка: объединяющий язык, смысл и история праздника
Зеленский поздравил с Днем письменности и языка
Украинский президент назвал слова, которые важны для каждого украинца. Это независимость, достоинство, свобода, Родина, священный долг и несокрушимость.
Совсем скоро услышим новые (слова – 24 канал): победа, мир, справедливость, возрождение. С Днем украинской письменности и языка!
– отметил Зеленский.
Также украинский лидер опубликовал кадры, на которых видно, что украинцы – несокрушимый народ.
Украина – несокрушимая / фото телеграма Владимира Зеленского
Украинский язык начал решающее контрнаступление
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка. Он напомнил о глубоких исторических корнях соловьиной.
По его словам, с началом полномасштабной войны России против Украины все поняли: язык – не только средство коммуникации, это – одна из самых высоких ценностей, наш маркер идентичности. Ее утверждение усиливает обороноспособность государства.