9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Президент Владимир Зеленский поздравил всех с официальным праздником.

Украинский – это язык свободы и воли, мощное оружие украинского народа в борьбе за нашу независимость и победу. И именно сегодня мы имеем прекрасную возможность признаться в любви к родному языку и в очередной раз почтить его.

Обратите внимание День украинской письменности и языка: объединяющий язык, смысл и история праздника

Зеленский поздравил с Днем письменности и языка

Украинский президент назвал слова, которые важны для каждого украинца. Это независимость, достоинство, свобода, Родина, священный долг и несокрушимость.

Совсем скоро услышим новые (слова – 24 канал): победа, мир, справедливость, возрождение. С Днем украинской письменности и языка!

– отметил Зеленский.

Также украинский лидер опубликовал кадры, на которых видно, что украинцы – несокрушимый народ.

Украина – несокрушимая / фото телеграма Владимира Зеленского

Украинский язык начал решающее контрнаступление

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка. Он напомнил о глубоких исторических корнях соловьиной.

По его словам, с началом полномасштабной войны России против Украины все поняли: язык – не только средство коммуникации, это – одна из самых высоких ценностей, наш маркер идентичности. Ее утверждение усиливает обороноспособность государства.