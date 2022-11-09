Українська – це мова свободи й волі, могутня зброя українського народу в боротьбі за нашу незалежність і перемогу. І саме сьогодні ми маємо чудову нагоду освідчитись у любові до рідної мови і вкотре вшанувати її.

Зверніть увагу День української писемності та мови: мова, яка об'єднує, сенс та історія свята

Зеленський привітав з Днем писемності та мови

Український президент назвав слова, які важливі для кожного українця. Це незалежність, гідність, свобода, Батьківщина, священний обов’язок та незламність.

Зовсім скоро почуємо й нові (слова – 24 канал): перемога, мир, справедливість, відродження. З Днем української писемності та мови!

– зазначив Зеленський.

Також український лідер опублікував кадри, на яких видно, що українці – незламний народ.

Україна – незламна / фото телеграм Володимира Зеленського

Українська мова розпочала вирішальний контрнаступ

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також привітав українців із Днем української писемності та мови. Він нагадав про глибоке історичне коріння солов'їної.

За його словами, з початком повномасштабної війни Росії проти України всі зрозуміли: мова – не тільки засіб комунікації, це – одна з найвищих цінностей, наш маркер ідентичності. Її утвердження посилює обороноздатність держави.