Дети играют в похороны: подготовка ко Дню победы на оккупированных территориях шокирует

Россияне готовятся к 9 мая, усиленная подготовка продолжается и на оккупированных территориях. В это время особенно усилилось давление на местных жителей, в частности на подростков и детей.

Школьников уже отправили для проведения так называемых "субботников". Об этом 24 Каналу рассказал директор института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский, добавив, что их заставляют красить тротуары, убирать на улицах.

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Детей одевают в форму и готовят к войне

Сейчас оккупанты испытывают трудности с рабочей силой, поэтому заставляют работать школьников, даже совсем маленьких детей. Ко Дню победы россияне готовят ряд официальных мероприятий, кроме них будут другие, но все они направлены на интеграцию с войском.

Например, детей одевают в камуфляж. Их хотят максимально совместить с войском. Создается впечатление, что именно через праздник оккупанты хотят пробраться в их сознание и его изменить.

Даже разыгрывают сценки, в которых один ребенок – это мать, другая – отец, и они получают "похоронку" на своего сына. Взрослые смотрят такие спектакли и аплодируют. Это просто ужас,

– подчеркнул Павел Лисянский.

Более того, появилась информация, что подобные мероприятия проводят и на территории России. Но там родители начали жаловаться. Понятно, что все это методичка Кремля, в которой указано, что дети должны участвовать в таких спектаклях.

Все это делается для того, чтобы усилить психологическое давление на население, чтобы когда они теряют близких, не воспринимали это негативно. К сожалению, ради этого внедряют такие "празднования". Просто шокирует, что дети вынуждены играть родителей, которые сами потеряли детей.

Такие действия только подтверждают, что оккупанты не собираются останавливаться. Они уже готовят следующие поколения для военных действий. Никак иначе это объяснить нельзя.

К слову, в Мариуполе россияне возводят большой полигон для детей. На нем планируют проводить военные тренировки, поэтому их оборудуют очень качественно. Интересно, что сначала оккупанты убеждали якобы строят обычный "детский лагерь".