Школярів уже відправили для проведення так званих "суботників". Про це 24 Каналу розповів директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський, додавши, що їх змушують фарбувати тротуари, прибирати на вулицях.

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Дітей вдягають у форму та готують до війни

Зараз окупанти відчувають труднощі з робочою силою, тому змушують працювати школярів, навіть зовсім малих дітей. До Дня перемоги росіяни готують низку офіційних заходів, крім них будуть інші, але всі вони спрямовані на інтеграцію з військом.

Наприклад, дітей вдягають у камуфляж. Їх хочуть максимально поєднати з військом. Складається враження, що саме через свято окупанти хочуть пробратися у їхню свідомість та її змінити.

Навіть розігрують сценки, в яких одна дитина – це мати, інша – батько, і вони отримують "похоронку" на свого сина. Дорослі дивляться такі вистави й аплодують. Це просто жах,

– наголосив Павло Лисянський.

Ба більше, з'явилася інформація, що подібні заходи проводять і на території Росії. Але там батьки почали скаржитися. Зрозуміло, що все це методичка Кремля, у якій вказано, що діти мають брати участь у таких виставах.

Все це робиться для того, щоб посилити психологічний тиск на населення, щоб коли вони втрачають близьких, не сприймали це негативно. На жаль, заради цього впроваджують такі "святкування". Просто шокує, що діти змушені грати батьків, які самі втратили дітей.

Такі дії тільки підтверджують, що окупанти не збираються зупинятися. Вони вже готують наступні покоління для військових дій. Ніяк інакше це пояснити не можна.

До слова, у Маріуполі росіяни зводять великий полігон для дітей. На ньому планують проводити військові вишколи, тому їх обладнують дуже якісно. Цікаво, що спершу окупанти переконували нібито будують звичайний "дитячий табір".