День пожарной охраны: в ГСЧС показали зрелищный ролик о работе огнеборцев

17 апреля 2022 , 08:22
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Источник:

ГСЧС Украины

Отважные украинские пожарные ежедневно рискуют жизнью, ликвидируя возгорания под обстрелами российских оккупантов. 17 апреля они отмечают свой профессиональный праздник – День пожарной охраны.

Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в своих соцсетях опубликовала зрелищный ролик об отважных украинских пожарных.

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В ГСЧС (ДСНС) остроумно обыграли собственную аббревиатуру, описав силу пожарных:

  • Д – действенные;
  • С – самоотверженные;
  • Н – несокрушимые;
  • С – смелые.

Смотрите видео по случаю Дня пожарной охраны​:

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Автор: Михайло Гема